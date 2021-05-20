Миллион из 10 млн пользователей австралийского оператора Optus уже перешёл на смартфон или планшет с 5G

80% смартфонов, которые люди покупают у Optus сегодня, имеют встроенную поддержку 5G. Оператор отвечает на запросы клиентов, вводя в строй всё новые станции. А что в России?

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Покупателям по всему миру интересен переход на 5G, интересен потенциальный прирост скорости и качества связи. Производители смартфонов не отстают от этого интереса, выпуская всё новые модели с поддержкой этих сетей. Стараются не отставать и операторы, в некоторых странах, по крайней мере. Так, австралийский (с сингапурскими корнями) оператор Optus запускает всё новые шестимиллиметровые (mmWave) станции, задействующие область около 800 МГц, в Сиднее, Мельбурне и Брисбене. Речь идёт о довольном небольших микрорайонах этих городов, при этом в ближайшие недели оператор планирует ввести в действие ещё множество подобных станций с фокусом на пять столичных городов Австралии.

Связь 5G по диапазонам mmWave обещает дать скорости, превышающие гигабит в секунду. В настоящий момент Optus говорит о том, что в загруженный вечерний период усреднённая скорость соединения [вероятно, на загрузку, не включая отдачу] у типичного клиента равна 378 Мбит.

По мере пришествия новых стандартов связи частоты, ранее задействованные под прошлые стандарты, будут постепенно менять своё предназначение. Так, в апреле 2022 года Optus отключит в Австралии сети 3G на частоте 2100 МГц, чтобы в последующем запустить в этой зоне новые диапазоны 4G LTE. Для 3G оставят исключительно полосу вокруг 900 МГц.

При этом источник новости упоминает, что другие операторы Австралии, например, Telstra, обладают куда большими активами суб-гигагерцевых частот связи, чем Optus.

Что в России?

Тема 5G по-прежнему развивается крайне медленно и неохотно. По доступной информации, МТС - единственный оператор, у которого сейчас, к концу мая, есть рабочие сети 5G. Причём только в Москве и только для небольшого числа абонентов, отбираемых по не совсем понятным признакам. Мегафон, Билайн и Ростелеком (включая Теле2) хотят строить сети совместно, совсем недавно (в мае 2021 года) они получили соответствующие одобрения. Быстро пробежавшись глазами по основным страницам сайтов Мегафона или Билайна, найти хоть секундное упоминание ‘5G’ не получится. Упоминается где-то лишь 4G+.

Большинство частотных диапазонов, которые в других странах используются или будут использоваться для 5G, в России зарезервированы государством для своих нужд. Речь о том, что с выделением нужных частот возникнут проблемы, велась ещё в 2019 и в 2020 году. Очевидно, эти проблемы оказались действительно, действительно серьёзными.