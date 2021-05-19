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Windows 10X действительно попала под нож, Surface Neo с его двумя экранами может попасть туда же

Windows 10X не выйдет никогда, выйдет ли Surface Neo? (Изображение: Microsoft)
Windows 10X не выйдет никогда, выйдет ли Surface Neo? (Изображение: Microsoft)
Microsoft подтвердила слухи. Разработка Windows 10X прекращена, полезные наработки из неё встроят в Windows 10. Но как поступят с Surface Neo?
Sanjiv Sathiah, 🇺🇸 🇮🇹 ...
Софт кринж и фэйспалм бизнес
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Microsoft забросила уже несколько своих операционных систем, даже тех, в которые были вложены большие деньги, даже тех, у которых было немало поклонников и пользователей. Windows Phone, с которой попрощались в 2017 - один из самых свежих примеров. Теперь в чёрный во всех смыслах список вступила Windows 10X.

Вот что Джон Кейбл (Должности: Vice President, Program Management, Windows Servicing and Delivery) сказал по этому поводу:

Изначально мы планировали вывести на рынок Windows 10X в 2021 году. Вместо этого мы возьмём всё, что было достигнуто при создании этой ОС, и применим эти наработки в Windows 10 и прочих программных продуктах Microsoft. Некоторые из этих новшеств уже доступны участникам программы Windows Insider, например, новая песочница для Microsoft Defender, улучшения голосового ввода, и более современная экранная клавиатура с видоизменёнными размерами клавиш, звуками, цветами, анимациями.

Windows 10X должна была стать облегчённой версией Windows с дополнительными умениями, требуемыми быстро меняющимся рынком. Её планируемой задачей была бы конкуренция с Google Chrome OS. Предполагалось, что именно эта система была бы установлена на инновационную двухэкранную электронику вроде Surface Neo. Конечно, однозначного подтверждения того, что ещё и на этих планах в Microsoft поставили крест, пока не получено. Но простая Windows 10 в её нынешнем виде не слишком-то подходит для планшета или ноутбука с 2 сенсорными экранами и без клавиатуры. Слабые подвижки Lenovo и Asus в разработке подобной электроники пока остаются слабыми.

Источник(и)

Microsoft

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частичное?
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Sharp Aquos R6 получил 240-Гц OLED ...
Sanjiv Sathiah
Автор исходного текста: Sanjiv Sathiah - Senior Tech Writer - 1208 статей на Notebookcheck c 2017 года
Сергей Тарасов
Автор перевода: Сергей Тарасов - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 1977 статей на Notebookcheck c 2005 года
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.
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Sanjiv Sathiah, 2021-05-19 (Update: 2021-05-19)

 