Windows 10X действительно попала под нож, Surface Neo с его двумя экранами может попасть туда же

4 Обзоры , Новости , ЦП , Графика , Статьи , Разделы , Прочее или частичное? 5G , аксессуары , Alder Lake , AMD , Android , Apple , ARM , аудио , бизнес , камера, мотор! , Cannon Lake , Cezanne (Zen 3) , покупаем лучшее , из Китая , Chromebook , Coffee Lake , Comet Lake , игровая консоль , 2-в-1 , криптовалюты , цифровое право , выгодно , PC и всё связанное с ним , наши эксклюзивы , кринж и фэйспалм , раскладушки , гаджет , Galaxy Note , Galaxy S , Наши обзоры игр , игры и всё связанное с ними , видеокарты GeForce , Google Pixel , GPU , Руководства и инструкции , Ice Lake , Intel Evo / Project Athena , Internet of Things (IoT) , iOS , iPad Pro , iPhone , Jasper Lake , Lakefield , ноутбуки , свежие релизы , Linux / Unix , Lucienne (Zen 2) , MacBook , неттопы и платформы , монитор , MSI , OnePlus , что мы думаем про , боо-оольшие смартфоны , Renoir , выжимка обзора , Rocket Lake , слухи , Ryzen (Zen) , Наука , безопасность , для умного дома , смартфоны и всё связанное с ними , умные часы , Софт , хранение данных , планшеты , ThinkPad , Thunderbolt , Tiger Lake , сенсорный , ультрабуки , про VR и AR , носимая электроника , Windows , рабочие станции , XPS , Zen 3 (Vermeer) NSFW

Microsoft забросила уже несколько своих операционных систем, даже тех, в которые были вложены большие деньги, даже тех, у которых было немало поклонников и пользователей. Windows Phone, с которой попрощались в 2017 - один из самых свежих примеров. Теперь в чёрный во всех смыслах список вступила Windows 10X.

Вот что Джон Кейбл (Должности: Vice President, Program Management, Windows Servicing and Delivery) сказал по этому поводу:

Изначально мы планировали вывести на рынок Windows 10X в 2021 году. Вместо этого мы возьмём всё, что было достигнуто при создании этой ОС, и применим эти наработки в Windows 10 и прочих программных продуктах Microsoft. Некоторые из этих новшеств уже доступны участникам программы Windows Insider, например, новая песочница для Microsoft Defender, улучшения голосового ввода, и более современная экранная клавиатура с видоизменёнными размерами клавиш, звуками, цветами, анимациями.

Windows 10X должна была стать облегчённой версией Windows с дополнительными умениями, требуемыми быстро меняющимся рынком. Её планируемой задачей была бы конкуренция с Google Chrome OS. Предполагалось, что именно эта система была бы установлена на инновационную двухэкранную электронику вроде Surface Neo. Конечно, однозначного подтверждения того, что ещё и на этих планах в Microsoft поставили крест, пока не получено. Но простая Windows 10 в её нынешнем виде не слишком-то подходит для планшета или ноутбука с 2 сенсорными экранами и без клавиатуры. Слабые подвижки Lenovo и Asus в разработке подобной электроники пока остаются слабыми.