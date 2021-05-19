Windows 10X действительно попала под нож, Surface Neo с его двумя экранами может попасть туда же
Microsoft забросила уже несколько своих операционных систем, даже тех, в которые были вложены большие деньги, даже тех, у которых было немало поклонников и пользователей. Windows Phone, с которой попрощались в 2017 - один из самых свежих примеров. Теперь в чёрный во всех смыслах список вступила Windows 10X.
Вот что Джон Кейбл (Должности: Vice President, Program Management, Windows Servicing and Delivery) сказал по этому поводу:
Изначально мы планировали вывести на рынок Windows 10X в 2021 году. Вместо этого мы возьмём всё, что было достигнуто при создании этой ОС, и применим эти наработки в Windows 10 и прочих программных продуктах Microsoft. Некоторые из этих новшеств уже доступны участникам программы Windows Insider, например, новая песочница для Microsoft Defender, улучшения голосового ввода, и более современная экранная клавиатура с видоизменёнными размерами клавиш, звуками, цветами, анимациями.
Windows 10X должна была стать облегчённой версией Windows с дополнительными умениями, требуемыми быстро меняющимся рынком. Её планируемой задачей была бы конкуренция с Google Chrome OS. Предполагалось, что именно эта система была бы установлена на инновационную двухэкранную электронику вроде Surface Neo. Конечно, однозначного подтверждения того, что ещё и на этих планах в Microsoft поставили крест, пока не получено. Но простая Windows 10 в её нынешнем виде не слишком-то подходит для планшета или ноутбука с 2 сенсорными экранами и без клавиатуры. Слабые подвижки Lenovo и Asus в разработке подобной электроники пока остаются слабыми.