Sharp Aquos R6 получил 240-Гц OLED дисплей с яркостью 2000 нит и камеру от Leica с огромным фотосенсором

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Компания Sharp редко фигурирует среди производителей смартфонов, так как свою продукцию она выпускает в основном только для рынка Японии. Тем не менее, новый Android-фламган компании - Aquos R6 - уже успел удивить Интернет своими характеристиками. Модель выглядит поистине привлекательно, но главные ее достоинства - технологические решения пока-что неопробованные другими производителями - скрыты внутри. Пожалуй, единственное, что роднит новинку с прочими флагманами 2021 года, это чипсет Snapdragon 888.

Помимо всего прочего, Sharp занимается выпуском дисплеев и ее продукция считается одной из лучших. Для Aquos R6 компания подготовила 6.6-дюймовый Pro IGZO OLED дисплей с поддержкой адаптивной частоты 240 Гц (1 - 240 Гц). Предыдущим достижением на этом поприще могла похвастаться Samsung со своими LTPO дисплеями с адаптивной частотой до 120 Гц. Однако Sharp пошла еще дальше, ведь яркость ее дисплея достигает невероятных 2000 нит, что является просто невиданным показателем для смартфона.

Камера смартфона разрабатывалась в партнерстве с компанией Leica - судя по всему, ее партнерство с Huawei окончено. Вместо реализации стандартного для современных смартфонов фото-модуля, Sharp и Leica поместили в Aquos R6 огромный фотосенсор (1 дюйм) с оптикой Summicron (бренд Leica, используется 7 линз). Разрешение данного фотосенсора составляет 20 МП и обычно используется он в цифровых фотоаппаратах. Разрешение вспомогательной камеры составляет 12 МП.

Плохая новость заключается в том, что Sharp Aquos R6 будет продаваться только в Японии - планирует ли производитель выпускать эту модель в других регионах пока неизвестно.