Мало 360 герц? 2022 год принесёт с собой 480-ГЕРЦЕВЫЕ матрицы
В настоящий момент, в середине 2021 года, 360-герцевые дисплеи существуют как для настольных игровых систем, так и для игровых ноутбуков. Мы не зря подчёркиваем, игровых - ведь для абсолютного большинства других применений достаточно и 60 герц. Если, конечно, эти 60 герц честные, то есть, время отклика матрицы укладывается в 16 мсек (1000 / 60 = 16 мсек). В противном случае дисплей не будет успевать полноценно отрисовать все те кадры, которые ежесекундно выдаёт ему видеокарта, а затем и контроллер матрицы. Для полноценного вывода 360 герц, в частности, время отклика должно быть на уровне 2.7 мсек или менее.
Но на 360 герцах бесконечная гонка не заканчивается. И, как говорят источники сегодняшней новости, в конце этого года или в начале следующего сразу несколько производителей - конкретно называются LG и AUO - готовятся запустить в производство матрицы с частотой обновления 480 герц. Видимо, это будут дисплеи IPS для настольного компьютера, с диагональю от 22 до 28 дюймов. Разрешение - 1920x1080. Больше для киберспорта, как говорят, уже и вредно, потому что детали происходящего на экране становятся чрезмерно мелкими.
Помимо того, указанные производители готовят матрицы 1440p с частотой 360 герц и 2160p с частотой 240 герц.
А что про 8K, оно же Super UHD, оно же 4320p?
Разрешение 7680x4320 пока что не торопится оказаться в мониторах для компьютеров или дисплеях для ноутбуков. Хотя формально его поддерживают уже даже интегрированные видеопроцессоры Intel, речь о самых новых Iris Xe, встроенных в семейство процессоров Tiger Lake, на деле разработчики матриц пока не торопятся налаживать производство таких монстров. Помимо вопросов стоимости, они наверняка держат в уме ограничения распространённых сегодня версий портов HDMI и DisplayPort. Не такая уж малая часть ноутбуков, что продаются на полках магазинов здесь и сейчас, до сих пор располагает какой-либо подверсией порта HDMI 1.4, а это значит, что они даже разрешение UHD 2160p способны выдать лишь при 30 кадрах в секунду. Что касается SUHD 4320p, то в нём пикселей в 4 раза больше, чем в UHD 2160p. Всё дополнительно усложняется, если речь идёт о нестандартной частоте обновления [более 60 герц] или о HDR-материале. Тогда пропускной способности потребуется ещё больше. Техника, которой большинство потребителей в мире располагает сегодня, просто не готова полноценно работать с таким монитором.