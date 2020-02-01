Moto G Stylus получит такую же камеру, как и One Action
В настоящее время Motorola работает над новым смартфоном, который получит стилус и станет частью линейки 2020 года. Последние утечки указывают на то, что он войдет в серию Moto (а не в новую линейку One, как предполагалось ранее). Новый отчет, основанный на сведениях от неизвестного источника, полностью раскрывает характеристики смартфона.
Основываясь на информации из этого источника, «Moto G Stylus», или «XT2034-2» (название, замеченное в одной из канадских организаций, регистрирующих продукцию брендов), имеет почти те же характеристики, что и G8 Power. Соответственно, новинка может получить весьма средний процессор Snapdragon 665, 4 ГБ ОЗУ и внутреннее хранилище до 128 ГБ. Все это управляется сборкой Android 10, что подтверждается недавней утечкой с Geekbench.
Кроме того, предполагается, что смартфон будет оснащен всего 6.36-дюймовым дисплеем FHD+, что немного странно, учитывая его Stylus-направленность. Кстати, в экран также может быть врезана 25-МП селфи-камера. А если уж мы заговорили о камерах, то источники утверждают, что у новинки будет 3 датчика основной камеры, центральным из которых станет 48-МП сенсор, а вторым может стать инновационный 16-МП сенсор, дебютировавший в One Action.
Также поговаривают о наличии 2-МП макро-камеры. Мы подозреваем, что Moto G Stylus может быть выпущен или, по крайней мере, анонсирован на предстоящей MWC 2020. На этой конференции также может состояться презентация остальных устройств серии Moto G8, которая в настоящее время состоит только из G8 Plus.