OnePlus 8 Pro на базе Snapdragon 865 с 12 ГБ ОЗУ и Android 10 появился на Geekbench
Утечек, касающихся преемника OnePlus 7, со вполне ожидаемым названием OnePlus 8, становится все больше. Ходят слухи, что в этом году нас ждет целых три смартфона этого бренда: OnePlus 8, OnePlus 8 Pro и OnePlus 8 Lite. Ранее мы видели только рендеры и предполагаемые характеристики будущих устройств OnePlus, а теперь наконец дождались реальных результатов OnePlus 8 Pro с бенчмарка.
Устройство названо GALILEI IN2023 на Geekbench; смартфону приписывают 12 ГБ ОЗУ и ОС Android 10. Название материнской платы «kona» подтверждает, что устройство работает на Snapdragon 865 (как, впрочем, и ожидалось). Показатели одноядерного (4296 баллов) и многоядерного тестов (12 531) подтверждают, что OnePlus 8 Pro действительно обладает новейшим и лучшим процессором от Qualcomm.
Кроме того, ходят слухи, что OnePlus 8 Pro получит 6.7-дюймовый дисплей QHD+ AMOLED 120 Гц, а также быструю 50-Вт зарядку Super Warp и возможной защиту IP53. Что же касается OnePlus 8, он, по-видимому, будет иметь дисплей FHD+/90 Гц, а OnePlus 8 Lite – работать на базе MediaTek Dimensity 1000L, который, как было установлено ранее, легко превзошел Snapdragon 765G в производительности.
OnePlus планирует запуск 8-й серии в феврале или марте, возможно, чтобы сыграть на внимании аудитории, ожидающей анонс Galaxy S11, который будет происходить примерно в то же время.