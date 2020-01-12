OnePlus 8 Pro на базе Snapdragon 865 с 12 ГБ ОЗУ и Android 10 появился на Geekbench

OnePlus 8 Pro впервые появился на Geekbench и сумел продемонстрировать впечатляющие результаты благодаря своему процессору Snapdragon 865. Бенчмарк показал, что устройство оснащено 12 ГБ оперативной памяти и работает на Android 10. Ожидается, что OnePlus анонсирует 8-ю серию примерно в то же время, когда будет запущен Galaxy S11.

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Утечек, касающихся преемника OnePlus 7, со вполне ожидаемым названием OnePlus 8, становится все больше. Ходят слухи, что в этом году нас ждет целых три смартфона этого бренда: OnePlus 8, OnePlus 8 Pro и OnePlus 8 Lite. Ранее мы видели только рендеры и предполагаемые характеристики будущих устройств OnePlus, а теперь наконец дождались реальных результатов OnePlus 8 Pro с бенчмарка.

Устройство названо GALILEI IN2023 на Geekbench; смартфону приписывают 12 ГБ ОЗУ и ОС Android 10. Название материнской платы «kona» подтверждает, что устройство работает на Snapdragon 865 (как, впрочем, и ожидалось). Показатели одноядерного (4296 баллов) и многоядерного тестов (12 531) подтверждают, что OnePlus 8 Pro действительно обладает новейшим и лучшим процессором от Qualcomm.

Кроме того, ходят слухи, что OnePlus 8 Pro получит 6.7-дюймовый дисплей QHD+ AMOLED 120 Гц, а также быструю 50-Вт зарядку Super Warp и возможной защиту IP53. Что же касается OnePlus 8, он, по-видимому, будет иметь дисплей FHD+/90 Гц, а OnePlus 8 Lite – работать на базе MediaTek Dimensity 1000L, который, как было установлено ранее, легко превзошел Snapdragon 765G в производительности.

OnePlus планирует запуск 8-й серии в феврале или марте, возможно, чтобы сыграть на внимании аудитории, ожидающей анонс Galaxy S11, который будет происходить примерно в то же время.