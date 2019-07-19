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Polymega – новая модульная консоль, которая совмещает несколько игровых платформ в одной

Базовый модуль Polymega. (Изображение: Playmaji)
Базовый модуль Polymega. (Изображение: Playmaji)
Компании Playmaji и Extreme Co., Ltd. объявили о выпуске нового продукта: консоли Polymega. Она совместима с классическими играми, созданными для таких CD-платформ, как, например, Neo Geo, PS1 и Sega Saturn. Также, приставка позволяет пользователю подключать специальные блоки, поддерживающие картриджи других устаревших систем, включая NES и SNES.
Deirdre O Donnell | 19/07/2019
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Модульная консоль Polymega может стать отличным решением для энтузиастов, обладающих коллекциями различных классических игр при отсутствии без соответствующих платформ для их чтения. Polymega укомплектована базовым блоком, с помощью которого можно воспроизвести игры со старых CD: Neo Geo, PS1, Sega Saturn, Sega (или Mega) CD и TurboGrafx/PC-Engine.

Тем не менее, на этой приставке вполне можно играть не только в CD-игры. По крайней мере, если покупатель приобретёт также один из специальных модулей, совместимых как с физическим носителем (картриджем), так и самой Polymega. В настоящее модули поддерживают картриджи NES, SNES, TurboGrafx-16/SuperGrafx и Genesis/32X/Mega Drive/Super 32X. Как следует из названий, модули без региональных блокировок.

Polymega полностью основана на эмуляции (воспроизведение старых игр на новом оборудовании), а её производители утверждают, что в консоли используются «высококлассные эмуляторы с минимальной задержкой работы контроллера». Примечательно, что в комплекте к каждому отдельному модулю идёт один фирменный контроллер, хотя, очевидно, что модуль совместим с любой существующей моделью контроллера. Таким образом, покупателю, рассматривающему эту консоль, лучше всего запастись лишним местом для хранения. Playmaji также заявляет, что стремится соблюдать все авторские права в своей новой системе, так что использование образа ПЗУ (цифровой копии) игр может быть под вопросом.

Сам базовый блок Polymega, который поставляется с фирменным беспроводным контроллером, стоит от $259,99. Однако комплект со всеми 4 модулями обойдётся в $499,99, а с дополнительным контроллером для каждого из них – в $649,99; оба уже доступны для предварительного заказа.

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Polymega

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Deirdre O Donnell, 2019-07-19 (Update: 2019-07-19)

 