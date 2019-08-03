Смартфоны OPPO первыми получат новейшее ПО для мобильных игр от Qualcomm

OPPO и Qualcomm объединили усилия, чтобы представить две новые игровые функции, Game Color Plus и Dual Wi-Fi, на выставке China Digital Entertainment Expo and Conference. Первая из них использует новейшую программно-аппаратную технологию Snapdragon для улучшения качества игрового контента, а вторая – позволяет телефону подключатся к 2 точкам Wi-Fi одновременно.

OPPO и Qualcomm представили технологии Game Color Plus и Dual Wi-Fi на China Digital Entertainment Expo and Conference, которая в настоящее время проходит в Шанхае. Обе новые функции предназначены для мобильных игр.

Как следует из названия, Game Color Plus разработан для увеличения насыщенности цветов, повышения контрастности и точности отображения контента в играх. Данная функция была усовершенствована с помощью технологии Snapdragon Elite Gaming – такой же, как та, что установлена на современных телефонах OPPO. Game Color Plus использует алгоритмы HVX+HCP Qualcomm с низким энергопотреблением.

Dual Wi-Fi, с другой стороны, использует режимы Dual Band Simultaneous/Dual-Band Dual-Concurrent (DBS/DBCC), которые поддерживаются такими устройствами, как, например, Reno 10X Zoom. Это позволяет телефону подключаться сразу к 2 точкам доступа Wi-Fi одновременно. Эти точки доступа могут даже использовать разные идентификаторы SSID, либо принадлежать одному и тому же маршрутизатору; в результате такого двойного подключения увеличивается пропускная способность отдельного мобильного устройства.

Эта новая функция уже получила несколько вариаций, таких как: маршрутизация на основе политик (т.е. правил, условий), агрегация (объединение) и переадресация каналов. Поскольку OPPO сотрудничает с Qualcomm в этом проекте, новые функции сначала появятся на совместимых устройствах, работающих под управлением Color OS 6. Однако в ближайшем будущем должна последовать установка данного ПО на телефонах других производителей.