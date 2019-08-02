Смартфоны Xiaomi скоро могут получить обратную беспроводную зарядку

Хотя обратная беспроводная зарядка уже давно существует, Xiaomi все ещё не внедрила эту функцию в свои устройства. Хорошая новость заключается в том, что согласно информации, обнаруженной в последней бета-версии MIUI, китайский производитель уже работает над обратной беспроводной зарядкой, поэтому она может появиться раньше, чем ожидалось.

Возможно, беспроводная зарядка пока что не слишком популярна, но это будущее портативных устройств. Скорость в этом вопросе больше не является проблемой, как это было раньше, а такие смартфоны, как Xiaomi Mi 9, могут обеспечивать быструю беспроводную зарядку мощностью 20 Вт. Похоже, что Xiaomi уже работает над созданием обратной беспроводной зарядки для своих будущих устройств.

Один из участников известного сообщества разработчиков XDA недавно заметил несколько интересных строк в последних бета-версиях MIUI от Xiaomi. Согласно этим строкам, пользователь сможет заряжать другие устройства беспроводным способом от устройства Xiaomi. Кроме того, эта функция будет автоматически отключена, если процесс не начнется через 90 секунд (что целесообразно для сохранения энергии).

В настоящее время поддержка беспроводной зарядки есть только у трёх устройств Xiaomi: Mi Mix 2S, Mi Mix 3 и флагмана Mi 9. Однако ни один из них не может похвастаться той самой обратной беспроводной зарядкой, которую Huawei предоставила в прошлом году на флагмане Mate 20 Pro. Ожидается, что Xiaomi добавит обратную беспроводную зарядку в предстоящий Mi Mix 4, но официального подтверждения этому пока нет.

А вы уже пользуетесь беспроводной или даже обратной беспроводной зарядкой? Как вы думаете, сколько времени займёт переход большинства пользователей на новый стандарт зарядки?