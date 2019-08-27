OPPO Reno2: основные характеристики новых моделей

OPPO Reno2 будет представлен в ближайшее время во время мероприятия, которое состоится в Индии. Смартфон может получить несколько вариантов с разными процессорами. Кроме того, в новых утечках фигурируют 2 разных названия модели, одно из которых связано с новым Snapdragon 730G.

Компания OPPO готовит к выходу второе поколение смартфонов серии Reno. Совсем недавно на Geekbench появилось нечто похожее на Reno2 с процессором Snapdragon 675. Предполагаемый Reno2 имел номер модели PCKM00. Похоже, что это смартфон среднего класса, тогда как в первом поколении было несколько вариантов, один из которых был флагманского уровня.

Тем не менее, новые утечки ещё больше запутали ситуацию: на AnTuTu также появились результаты PCKM00, но на совершенно другом процессоре – Snapdragon 730G. Новый вариант обладает более быстрым графическим ядром и, совершенно очевидно, повышенной производительностью. Поэтому, похоже, что OPPO Reno2 действительно будет представлен как минимум в двух вариантах.

Кроме того, похоже, есть ещё одно новое устройство от OPPO с совершенно другим номером модели – CPH1907. Оно появилось на Geekbench с характеристиками аналогичными первому PCKM00. Модель CPH1907 также получила сертификат Bluetooth SIG, что повлекло за собой раскрытие некоторых её характеристик.

В частности, документация указывает, что CPH1907 будет иметь 6,5-дюймовый дисплей FHD+. Однако лучшим доказательством того, что это модель из линейки Reno2, является упоминание о четырёх сенсорах основной камеры, среди которых: 48-MП датчик Sony IMX586, 8-МП сверхширокоугольный датчик на 116 градусов, телеобъектив на 13 МП и 2-МП датчик. Разрешение фронтальной камеры составляет 16 МП, и, если более ранние слухи верны, она будет размещена в выдвижном модуле.

Сообщается, что по крайней мере один вариант Reno 2 также получит возможность 20-кратного приближения, что является шагом вперёд по сравнению с 10-кратным гибридным увеличением в первом поколении. Новая линейка смартфонов будет запущена в Индии, а на китайский рынок попадёт 10 сентября 2019 года.