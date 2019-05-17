В проблемах игры Anthem обвинили самих пользователей

Некоторые из руководителей BioWare, дочерней компании Electronic Arts, заявили, что в проблемах выпущенной ими игры Anthem виноваты сами геймеры. Игра могла бы стать успешной, но, в течение нескольких дней после ее выпуска в феврале, она сразу же столкнулась с равнодушием критиков и жалобами игроков на аппаратные сбои.

Обзоры , Новости , Процессоры , Видеокарты , Статьи , Разделы , Прочее или частичное? аксессуары , AMD , Android , Apple , ARM , Audio , Bay Trail , бизнес , Cannon Lake , таблицы , Chinese Tech , Chromebook , Coffee Lake , Console , трансформеры , Cryptocurrency , Cyberlaw , выгодно , компьютеры , Fail , Gadget , Galaxy Note , Galaxy S , Gamecheck , игры , Geforce , Google Nexus / Pixel , How To , Ice Lake , Internet of Things (IoT) , iOS , iPad Pro , iPhone , Kaby Lake , Lakefield , ноутбуки , Linux / Unix , MacBook , Monitor , MSI , OnePlus , планшетофоны , Review Snippet , слухи , Ryzen (Zen) , Security , Smart Home , телефоны , умные часы , Software , хранение данных , планшеты , ThinkPad , Thunderbolt , сенсорный , Ultrabook , Virtual Reality (VR) / Augmented Reality (AR) , Wearable , Whiskey Lake , Windows , рабочие станции , XPS без изображений

Инсайдер из Electronic Arts рассказал MMOG Fails, что Anthem не оправдала возложенных на неё финансовых ожиданий, в первую очередь из-за негативного восприятия игры пользователями. На самом деле RPG принесла более 100 миллионов долларов дохода, однако, когда прибыль от других релизов составляет более 1 миллиарда долларов, легко понять причину недовольства руководителей BioWare.

Тем не менее, обвинять игроков в провале игры – далеко не лучшая идея. Если поломка игры могла быть спровоцирована пользователями, жалующимися на неё на онлайн-форумах, значит точно таким же образом разработчики могли сами обнаружить и устранить проблему на одном из этапов тестирования. Необходимо было более тщательно проверять Anthem перед выпуском и тогда, возможно, игра избежала бы сбоев на PS4, которые, без сомнения, повлияли на продажи. Геймеры жаловались гриндинг (повторяющиеся скучные игровые задания), плохое управление, предсказуемый геймплей, плоский сюжет… всё это BioWare могла бы улучшить на этапах тестирования Anthem.

Несмотря на всё это Anthem ещё жива, но обвинять игроков в своих ошибках – это не та стратегия, которая вернёт доверие фанатов. Многие игроки уже вышли из игры по причине многочисленных ошибок и ощущения «сырости» самой игры. Для того, чтобы вернуть геймеров обратно BioWare и EA должны выпустить обновление, которое устранит проблемы Anthem (и не создаст новые). Конечно, данная информация поступила из непроверенного источника и, возможно, не соответствует действительности, но она подчеркивает масштаб проблем игры.