Бери, пока можно: Age of Wonders III доступна в Steam бесплатно

Первоначально названная «World of Wonders», игра Age of Wonders появилась в 1999 году. В 2010 году она была переиздана как в Steam, так и в GOG. Её продолжением стали: Age of Wonders II: The Wizard's Throne, Age of Wonders: Shadow Magic и Age of Wonders III. Поскольку грядущая Age of Wonders: Planetfall появится на рынке менее чем через месяц, разработчик Triumph Studios распространяет Age of Wonders III через Steam бесплатно.

Это выгодное предложение вступило в силу ещё вчера и истекает 15 июля, так что поторопитесь воспользоваться им. Нет никаких специальных условий или требований для этого, а те, кто загрузит Age of Wonders III бесплатно в течение этого периода, также получат 10%-ную скидку на Age of Wonders: Planetfall Premium Edition. Кроме того, есть возможность приобрести три пакета загружаемого контента для Age of Wonders III со скидкой 50%.

Age of Wonders III предлагает однопользовательскую кампанию, но поддерживает также локальные многопользовательские и онлайн-матчи. Те, кто предпочитает кастомизировать игровой процесс, получат в своё распоряжение редактор уровней. Продажи данного игрового издания составили 500 000 экземпляров уже к марту 2016 года; игра доступна для Windows, macOS и Linux.