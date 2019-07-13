Vivo дебютирует с S-серией смартфонов в Индии

Компания Vivo выпустила телефон под названием S1 для индийского рынка. В отличие от существующего устройства с одноименным названием для китайского региона, новый продукт работает на базе MediaTek Helio P65, под управлением того же Android 9.0 и с той же тройной задней камерой.

Недавно таинственный телефон Vivo под номером V1921A появился в списках китайских регуляторов связи. Похоже, что на днях его идентичность была успешно установлена: это вариант S1 для индийского рынка. Характеристики V1921A совпадают со спецификациями S1 (прим. у нас эта модель известна как Vivo S1 Pro), например, та же диагональ экрана – 6,38 дюймов и отсутствие сканера отпечатков пальцев на задней панели.

Дисплей смартфона – матрица AMOLED с разрешением FHD+, под которой разместится сканер отпечатков пальцев Screen Touch ID. Предполагается, что S1 будет также работать под управлением Android 9.0 и получит 32-МП фронтальную камеру в каплевидном вырезе. Этот телефон также имеет тройную основную камеру с датчиками на 16+8+2 МП, из которых второй – является широкоугольным объективом, как и во многих других смартфонах.

С такими характеристиками Vivo S1 вполне может снискать расположение потенциальных покупателей. Тем не менее, у смартфона есть ещё один туз в рукаве: однокристальная система Helio P65 – свежий релиз от MediaTek, не встречавшийся в мобильных устройствах до этого. Это 12-нм процессор с максимальной тактовой частотой 2 ГГц и новой архитектурой ядра DynamIQ.

В настоящее время Vivo еще не опубликовала информацию о ценах и сроках запуска нового S1. Тем не менее, предполагается, что он попадёт в ценовой диапазон до 20 000 индийских рупий (около $292).