Смартфон Vivo V15 Pro засветился на реальном фото

Теперь в Сети появилась первая реальная фотография устройства, позволяющая оценить переливающийся окрас задней панели, который выглядит достаточно интересно и ново, особенно если учитывать необычный рубиновый цвет (ведь большинство смартфонов 2018 года, вслед за Huawei и Honor, получили синюю или градиентную окраску задней панели).

Пока что о Vivo V15 Pro известно следующее: в устройстве будет установлен процессор Snapdragon 675, 32-МП фронтальная камера, экран Super AMOLED, модем Snapdragon X12 LTE, 6 Гб ОЗУ и внутренний накопитель на 128 ГБ. Смартфон получит операционную систему версии Android 9.0 Pie. Кстати, печальноизвестный прогноз для 3,5-мм аудио разъёма пока не оправдался: он остается на своём месте почти во всех новых смартфонах и V15 Pro – не исключение.

Также известно о результатах производительности новинки, засветившихся на ресурсе Geekbench: Vivo V15 Pro, в одноядерном режиме работы, набрал 2382 балла, а в многоядерном – 6479 баллов. Как говорится, если смартфон тестируют, значит скоро произойдёт анонс устройства. Последний запланирован на конец февраля и может принести сюрприз в виде младшей версии – Vivo V15 – которая, в отличие от Pro-модели, не получит выдвижного механизма для фронтальной камеры.

Как бы там ни было, будем ждать появления Vivo V15 Pro по рекомендованной цене в $400 и наблюдать за тем, как компания, входящая в группу BBK Electronics, понемногу захватывает мировой рынок.