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Смартфон Vivo V15 Pro засветился на реальном фото

До сегодняшнего дня Vivo V15 Pro можно было увидеть лишь на таких рендерах (Изображение: 3dnews)
До сегодняшнего дня Vivo V15 Pro можно было увидеть лишь на таких рендерах (Изображение: 3dnews)
20 февраля мы ждём официальный анонс Vivo V15 Pro с выдвижной селфи-камерой. Как мы помним, компания Vivo уже является лидером на китайском рынке мобильных устройств, а за последний год она, к тому же, значительно увеличила свои продажи в Индии.
by Alina Bakhvalova, 05.02.2019

До сегодняшнего дня Vivo V15 Pro был представлен только на рендерах, полученных в следствии утечек информации. Так что потенциальным покупателям уже было известно о сканере отпечатков пальцев под дисплеем и тройной основной камере с сенсорами на 48+8+5МП. 

Первое фото Vivo V15 Pro демонстрирует довольно необычный дизайн задней панели смартфона (Изображение: 3dnews)
Первое фото Vivo V15 Pro демонстрирует довольно необычный дизайн задней панели смартфона (Изображение: 3dnews)

Теперь в Сети появилась первая реальная фотография устройства, позволяющая оценить переливающийся окрас задней панели, который выглядит достаточно интересно и ново, особенно если учитывать необычный рубиновый цвет (ведь большинство смартфонов 2018 года, вслед за Huawei и Honor, получили синюю или градиентную окраску задней панели). 

Пока что о Vivo V15 Pro известно следующее: в устройстве будет установлен процессор Snapdragon 675, 32-МП фронтальная камера, экран Super AMOLED, модем Snapdragon X12 LTE, 6 Гб ОЗУ и внутренний накопитель на 128 ГБ. Смартфон получит операционную систему версии Android 9.0 Pie. Кстати, печальноизвестный прогноз для 3,5-мм аудио разъёма пока не оправдался: он остается на своём месте почти во всех новых смартфонах и V15 Pro – не исключение.

Также известно о результатах производительности новинки, засветившихся на ресурсе Geekbench: Vivo V15 Pro, в одноядерном режиме работы, набрал 2382 балла, а в многоядерном – 6479 баллов. Как говорится, если смартфон тестируют, значит скоро произойдёт анонс устройства. Последний запланирован на конец февраля и может принести сюрприз в виде младшей версии – Vivo V15 – которая, в отличие от Pro-модели, не получит выдвижного механизма для фронтальной камеры.

Как бы там ни было, будем ждать появления Vivo V15 Pro по рекомендованной цене в $400 и наблюдать за тем, как компания, входящая в группу BBK Electronics, понемногу захватывает мировой рынок.

Источник(и)

4pda (Vivo V15 Pro)

4pda (Geekbench)

3dnews

 

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Alina Bakhvalova, 2019-02- 5 (Update: 2019-02- 5)

 