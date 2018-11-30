3.5-мм аудио разъем уходит в прошлое
Стало известно, что новый смартфон Galaxy A8s от Samsung будет лишён знаменитого 3.5-мм аудио разъема. Тенденция, введенная в прошлом году компанией Apple, продолжает набирать популярность среди других производителей мобильных устройств. Теперь наушники будут подключаться к смартфону исключительно через специальный переходник, в порт USB Type-C. Но, как мы полагаем, и это продлиться недолго, поскольку “проводной” тип наушников в скором времени будет вытеснен их беспроводными “коллегами по цеху”, продажи которых растут с каждым днём.
Что же касается новинок от Samsung, то 3.5-мм аудио разъем наверняка останется у Galaxy S10, а вот Galaxy S и Galaxy Note 10, скорее всего, будут сделаны уже по “новому образцу”. Однако всё это всего лишь слухи и домыслы. А вот со статистикой, приведенной международной исследовательской и консалтинговой компанией International Data Corporation (IDC), не поспоришь: в третьем квартале 2018 года компания Samsung заняла пятую часть рынка смартфонов, продав 72,2 миллиона устройств.