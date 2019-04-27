Notebookcheck

Финансовый отчет Nintendo подтвердил выход новых игр Pokemon и Zelda в 2019 году

Продолжение игры Legend of Zelda действительно появится в 2019 году. (Изображение: Engadget)
Продолжение игры Legend of Zelda действительно появится в 2019 году. (Изображение: Engadget)
Последний годовой отчет Nintendo о доходах показал увеличение чистых продаж на 13,7%. В тексте также упоминается, что запуск Pokemon Shield, Pokemon Sword и римейк Legend of Zelda: Link's Awakening действительно намечается на этот год.
by Deirdre O Donnell, 27.04.2019
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Последний финансовый отчет Nintendo показал, что к марту 2019 года консолидированные продажи в долларах составили 4,5 миллиарда. Это на 13,7% больше, чем в 2018 году. Компания объясняет такой успех популярностью игр для консоли Switch. Например, Super Smash Bros. Ultimate за прошлый финансовый год, была продана в количестве 13,81 миллиона копий, тогда как Pikachu и Eevee из Pokémon: Let's Go были куплены лишь 10,63 миллиона раз.

Игры и дополнительный DLC-контент для Switch, судя по отчёту, продавались вдвое лучше (на 95,4%), чем в прошлом году. Nintendo также упомянула о своих планах на предстоящий год: поддержание интереса к Switch посредством выпуска Shield Pokémon, Sword Pokémon Sword, The Legend of Zelda: Link's Awakening, а также пока что безымянного обновления Animal Crossing.

Тем не менее, похоже, что такие игры, как Nintendo Labo Toy-Con 04: VR Kit, Super Mario Maker 2 и Fire Emblem: Three Houses, немного отодвинут вышеупомянутые релизы, поскольку они также запланированы на 2019 год. Как ни странно, в отчете не упоминалось новая консоль, которая, по слухам, должна появиться в этом году.

Источник(и)

Nintendo

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Deirdre O Donnell, 2019-04-27 (Update: 2019-04-27)

 