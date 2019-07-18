DuckDuckGo добавит новые функции в свою картографическую систему благодаря Apple Maps

DuckDuckGo, поисковая система, придающая особое значение обеспечению конфиденциальности, обзавелась несколькими новыми функциями картографического сервиса. К ним относятся улучшенный локальный поиск, поддержка темного оформления и многое другое. Эти функции были добавлены через инфраструктуру Apple MapKit JS, которую DuckDuckGo начала использовать в январе этого года. DuckDuckGo заявила, что она по-прежнему заботится о конфиденциальности пользователей и внедряет методы, предотвращающие передачу личной информации Apple Maps или любой другой службе.

DuckDuckGo, поисковая система, которая гордится своей заботой о конфиденциальности, теперь расширяет набор предлагаемых функций. В прошлом она перешла рубеж в 30 миллионов запросов в день, и с ростом её популярности появляется запрос на новые функции. С этой целью DuckDuckGo недавно добавила ряд новых инструментов и улучшений картографической системы.

DuckDuckGo (DDG) с января начала использовать набор Apple MapKit JS для капитального ремонта и обслуживания своей картографической системы, и, похоже, что это решение уже окупилось.

Одно из обновлений – поддержка поиска при просматривании карт. Теперь ввести новый поисковый запрос можно прямо во время работы с картой. Ранее для нового запроса было необходимо возвращаться на главную поисковую страницу DDG, но теперь запросы можно делать прямо из окна с картой, как это реализовано в других картографических приложениях.

Далее, DDG включила систему автоматического определения и сохранения локальной карты окрестностей и, по умолчанию, выполняет поиск именно в этой области. То есть, теперь поиск будет отображать результаты в пределах обозначенной, локальной территории, а не где-то на другом конце Земли.

Ещё одно заметное (и долгожданное) изменение – появление отдельной вкладки «Карты» на главной странице DDG и поддержка темного режима.

Кроме того, DDG напоминает, что она всё так же заботится о конфиденциальности пользователей. Это особенно актуально в контексте определения местоположения, которое необходимо картографической системе, чтобы работать эффективно. С этой целью DDG ещё раз заявила, что не передает никакую личную информацию, как, например, IP-адреса, ни Apple Maps, ни какой-либо другой третьей стороне. Кроме того, сервис сразу же удаляет приблизительные данные о местоположении пользователей после окончания сеанса.

Пользователи выразили обеспокоенность по поводу использования в DDG проприетарных (частных) инструментов для разработки с закрытым исходным кодом от Apple, а не альтернатив с открытым исходным кодом, например, OpenStreetMap. DDG не прокомментировала причину выбора Apple Maps, но компания неоднократно заявляла, что не хранит и не передаёт какую-либо личную информацию в Apple Maps. Apple заявляет, что она стремится защитить конфиденциальность пользователей, используя случайно сгенерированные идентификаторы, которые не привязаны к конкретным пользователям и сбрасываются при каждом новом использовании системы.

Ранее DDG использовала конгломерацию различных картографических сервисов для локальных запросов: OpenStreetMap, Bing, Here maps и даже Google. Похоже, что переход на единую систему карт модернизировал функции DDG. Компания продолжает держать баланс между растущей популярностью и защитой конфиденциальности пользователей, однако создание функций, которые по умолчанию присутствуют в других поисковых службах – всё ещё сопряжено с целым рядом проблем.