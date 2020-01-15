Asus сделала полный перечень новинок, анонсированных на CES 2020
В этом году CES была наполнена анонсами различных устройств, начиная от портативных ПК с функционалом Nintendo Switch, но на платформе Windows, заканчивая техникой для умного дома с камерами. Разумеется, в таком множество продуктов легко что-то упустить, особенно если устройство привлекает к себе не слишком много внимания.
Официальный блог Asus собрал все последние продукты компании, опубликовав описание каждого из них в одном длинном посте, чтобы удостовериться, что ни один из них не пропал из виду в пучине новостей о CES. Действительно, кроме самых известных – Zephyrus G14 на базе AMD, TUF Gaming A15 и обновленного VivoBook – прочим анонсам было уделено значительно меньше внимания.
Например, мы пропустили 15.6-дюймовый портативный монитор ZenScreen MB16ACE. Цельноалюминиевый монитор поддерживает и передачу видео, и питание через один кабель USB Type-C, т.е. в случае совместимости с ноутбуком или смартфоном дополнительный кабель питания не потребуется. Монитор станет конкурентом MSI Optix MAG161 и C-Force.
Мы рекомендуем ознакомиться с публикацией Asus (на английском), чтобы узнать больше о том, что компания выпустит в течение следующих нескольких месяцев. Мы благодарим Asus за что, что она облегчила работу сайта Notebookcheck, составив столь полный перечень.