Asus сделала полный перечень новинок, анонсированных на CES 2020

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В этом году CES была наполнена анонсами различных устройств, начиная от портативных ПК с функционалом Nintendo Switch, но на платформе Windows, заканчивая техникой для умного дома с камерами. Разумеется, в таком множество продуктов легко что-то упустить, особенно если устройство привлекает к себе не слишком много внимания.

Официальный блог Asus собрал все последние продукты компании, опубликовав описание каждого из них в одном длинном посте, чтобы удостовериться, что ни один из них не пропал из виду в пучине новостей о CES. Действительно, кроме самых известных – Zephyrus G14 на базе AMD, TUF Gaming A15 и обновленного VivoBook – прочим анонсам было уделено значительно меньше внимания.

Например, мы пропустили 15.6-дюймовый портативный монитор ZenScreen MB16ACE. Цельноалюминиевый монитор поддерживает и передачу видео, и питание через один кабель USB Type-C, т.е. в случае совместимости с ноутбуком или смартфоном дополнительный кабель питания не потребуется. Монитор станет конкурентом MSI Optix MAG161 и C-Force.

Мы рекомендуем ознакомиться с публикацией Asus (на английском), чтобы узнать больше о том, что компания выпустит в течение следующих нескольких месяцев. Мы благодарим Asus за что, что она облегчила работу сайта Notebookcheck, составив столь полный перечень.