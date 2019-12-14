Рынок световой связи может достигнуть отметки 100 миллиардов долларов к 2024 году

Световая связь – это форма беспроводной технологии, которая использует волны от видимого до инфракрасного спектра для передачи данных. Она довольно эффективна и надежна, при этом может работать от обычных светодиодов. Предполагается, что сегмент световой связи на рынке к концу 2024 года будет стоить 101.3 миллиарда долларов.

Световая связь – это форма передачи данных с использованием волн видимого и инфракрасного диапазонов. Она рассматривается как перспективная альтернатива волоконно-оптическому оборудованию, особенно в тех ситуациях, когда это оборудование невозможно применить. Световая связь может обеспечить хорошую скорость, а также она является двусторонней.

Эта форма коммуникации имеет различные подвиды, наиболее примечательный из которых – Li-Fi (light-fidelity). Эта технология позволит передавать данные на устройства даже через обычные бытовые или коммерческие лампы; кроме того, для этих целей можно использовать простые и доступные светодиоды, а также альтернативные компоненты, по типу фотоприемников или микроконтроллеров.

Последние исследования рынка показали наличие потенциальных возможностей для Li-Fi в таких сферах, как интернет вещей (IoT) и 5G. Кроме того, в настоящее время эта технология также внедряется в умные города, автомобили, подводную связь, здравоохранение, безопасность, авиацию, авиакосмическую промышленность, логистику, мобильные устройства и розничную торговлю.

Таким образом, в настоящее время прогнозируется, что рынок световой связи достигнет стоимости в 101.3 миллиардов долларов за ближайшие 5 лет. Для сравнения, в 2015 году этот сегмент составлял 454.8 миллионов долларов. В настоящее время Европа является крупнейшим сектором в данной сфере, однако считается, что Азиатско-Тихоокеанский регион сможет добиться прогресса на рынке световой связи до 2024 года. Предположительно, это связано с уровнем продаж ПК и мобильных устройств, которые со временем будут потреблять все больше данных.