От 2G до 5G: краткая история сотовой связи
Самое первое использование подвижной телефонной радиосвязи (по типу раций) датируется 1921 годом, однако нам не придётся заходить настолько далеко. Начало жизни сотовых сетей застали многие из нас: речь идёт о 1991 году. Именно тогда появились первые 2G-сети, которые уже в 2003-м начали оттеснятся новым форматом – 3G. В свою очередь переход к 4G начался в 2010 году, а спустя 8 лет были запущены первые пробные сети 5G. Фактически, переход к новому поколению связи осуществлялся каждые 10 лет.
Более того, некоторые аналитики выделяют так же формат сетей 1G, однако говорить о нём, как о стандарте, можно только условно: в каждой стране использовались собственные системы связи, зачастую не совместимые с другими (Advanced Mobile Phone Service – в США, Total Access Communications System – в Англии и т.п.).
Таким образом, за последние 28 лет сменилось уже пять поколений связи. Однако переход к новым технологиям часто сопровождался рядом проблем: закупкой нового оборудования, повышенными, в сравнении с предшественником, тарифами, а также необходимость приобретения пользователями таких мобильных устройств, которые поддерживали бы новый формат. Например, 3G стали действительно популярными и массовыми лишь спустя 4 года после их запуска. Точно такая же ситуация сложилась и с 4G-сетями, запущенными в 2009-м, но получившими признание лишь в 2013 году.
Кроме того, «сырая» технология несёт в себе множество неудобств, таких как: перегрев и быстрая разрядка устройств, различные сбои и т.п. Вспомним те же смартфоны Samsung Galaxy S10 5G, которые по каким-то причинам вовсе не поддерживают 4G-сети. А, как нам известно, эти самые 4 года апробации и внедрения нового поколения сотовой связи не в последнюю очередь связаны с расширением покрытия на отдалённые населённые пункты. Так что телефон поддерживающий только 5G – явно не лучший вариант, если вы планируете выезжать куда-то за пределы мегаполиса.
Естественно в контексте развёртывания сетей 5G мы не можем не вспомнить о том, что следующее поколение, 6G, уже находится на стадии разработки. Будем надеяться, что компания LG, взявшаяся за это дело сдержит своё слово и в 2026-м мы увидим запуск первой тестовой 6G-сети, а в 2030 году – её коммерческие решения. Вполне закономерно, что через десятилетие после предыдущего поколения связи появляется следующее. Сейчас же сети 5G только начинают появляться по всему миру, а устройства, поддерживающие данный формат связи, находятся в ценовом сегменте флагманов. Тем не менее, к 2022-2023 годам (когда пройдёт тот самый четырёхлетний период) ожидается широкое внедрение 5G в массы.