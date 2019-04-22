От 2G до 5G: краткая история сотовой связи

Таким образом, за последние 28 лет сменилось уже пять поколений связи. Однако переход к новым технологиям часто сопровождался рядом проблем: закупкой нового оборудования, повышенными, в сравнении с предшественником, тарифами, а также необходимость приобретения пользователями таких мобильных устройств, которые поддерживали бы новый формат. Например, 3G стали действительно популярными и массовыми лишь спустя 4 года после их запуска. Точно такая же ситуация сложилась и с 4G-сетями, запущенными в 2009-м, но получившими признание лишь в 2013 году.

Кроме того, «сырая» технология несёт в себе множество неудобств, таких как: перегрев и быстрая разрядка устройств, различные сбои и т.п. Вспомним те же смартфоны Samsung Galaxy S10 5G, которые по каким-то причинам вовсе не поддерживают 4G-сети. А, как нам известно, эти самые 4 года апробации и внедрения нового поколения сотовой связи не в последнюю очередь связаны с расширением покрытия на отдалённые населённые пункты. Так что телефон поддерживающий только 5G – явно не лучший вариант, если вы планируете выезжать куда-то за пределы мегаполиса.

Естественно в контексте развёртывания сетей 5G мы не можем не вспомнить о том, что следующее поколение, 6G, уже находится на стадии разработки. Будем надеяться, что компания LG, взявшаяся за это дело сдержит своё слово и в 2026-м мы увидим запуск первой тестовой 6G-сети, а в 2030 году – её коммерческие решения. Вполне закономерно, что через десятилетие после предыдущего поколения связи появляется следующее. Сейчас же сети 5G только начинают появляться по всему миру, а устройства, поддерживающие данный формат связи, находятся в ценовом сегменте флагманов. Тем не менее, к 2022-2023 годам (когда пройдёт тот самый четырёхлетний период) ожидается широкое внедрение 5G в массы.