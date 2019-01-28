Создание полноценных 5G-сетей ещё не закончено, а разработка 6G уже началась

Для того, чтобы финишировать первым, нужно вовремя стартовать и бежать как можно быстрее: Huawei одна из первых занялась перспективным стандартом 5G и сейчас является крупнейшим поставщиком оборудования для сетей пятого поколения. Кажется, LG намеревается повторить успех китайской компании, уже сейчас вплотную подойдя к разработке технологии 6G.

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Южнокорейская компания LG принялась за разработки в области обеспечения сетей шестого поколения, как сообщается в издании The Korea Herald. Для этого было заключено соглашение с Корейским институтом передовых технологий (KAIST), который и будет проводить все необходимые исследования, а LG, в свою очередь, очевидно, будет выделять им средства для этого.

Многих удивляет поспешность данного шага: 5G-сети пока что не функционируют в полном масштабе, соответствующее оборудование есть далеко не у всех операторов (даже наоборот, оно есть только у единиц), так зачем же начинать именно сейчас? Тем не менее, это единственный шаг отнять пальму первенства у китайских производителей, которые уже почти монополизировали рынок телекоммуникационного и сетевого оборудования для 5G-сетей, несмотря на торговые войны с США.

К тому же, впервые о стандарте «6G» упомянул представитель Министерства промышленности и информатизации КНР Сю Ксинь (Su Xin, по другим данным это был сам министр Мяо Вэй). Так что, в каком-то смысле, LG даже опоздали, поскольку сообщения о том, что китайские учёные уже занимаются разработкой сетей следующего поколения, мелькали в прессе ещё в конце прошлого года.

Именно поэтому, это лучший момент для того, чтобы включиться в гонку и попробовать обогнать китайские компании (сейчас или никогда!), поскольку потом будет уже поздно. Что же касается самой технологии 6G, то требования к ней всё ещё находятся в процессе формулировки, но одно из них – скорость передачи данных 1 ТБ/с. Первые тестовые запуски планируются на 2026 год, а ввод в коммерческую эксплуатацию не раньше 2030 года.