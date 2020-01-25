Рынок фитнес-трекеров может достигнуть отметки 5 миллиардов долларов через 5 лет
Рынок фитнес-трекеров и умных часов уже сегодня наполнен множеством устройств. Тем не менее к 2025 году он может вырасти до целой индустрии с многомиллиардным оборотом. Такой потенциал обусловлен растущей популярностью данных устройств среди людей в возрасте, которым удобно использования их, чтобы самостоятельно отслеживать и контролировать течение хронических заболеваний или вызывать медицинских работников, если возникает такая необходимость.
Более того, носимые устройства в будущем могут получить дополнительный функционал, что позволит появится новому классу специализированных медицинских устройств в дополнение к потребительским. Некоторые из них уже продемонстрировали свои возможности в сфере отслеживания развития и протекания таких заболеваний, как грипп.
В последнем отчете по этому вопросу также указывается, что в будущем носимые устройства смогут интегрироваться в экосистемы Интернета вещей (IoT) для расширения вариантов их использования. Безусловно, появление новых технологических разработок и материалов, гибких плат и компонентов также позволит ускорить этот процесс.