Notebookcheck

Рынок фитнес-трекеров может достигнуть отметки 5 миллиардов долларов через 5 лет

Носимые изделия могут занять важное место в здравоохранении и медицине в течение следующих 5 лет. (Источник: Pigsback)
Носимые изделия могут занять важное место в здравоохранении и медицине в течение следующих 5 лет. (Источник: Pigsback)
Последний отчет касательно ситуации на рынке носимых фитнес-устройств показывает, что к 2025 году его стоимость может составить 5 миллиардов долларов. Не последнюю роль в этом сыграло увеличение числа приложений и функций, доступных для этих устройств. Прогнозируется, что однажды их можно будет использовать как полноценный инструмент для диагностики и предотвращения заболеваний.
Deirdre O Donnell | 25/01/2020
аксессуары Android Apple бизнес Internet of Things (IoT) умные часы Software Wearable

Рынок фитнес-трекеров и умных часов уже сегодня наполнен множеством устройств. Тем не менее к 2025 году он может вырасти до целой индустрии с многомиллиардным оборотом. Такой потенциал обусловлен растущей популярностью данных устройств среди людей в возрасте, которым удобно использования их, чтобы самостоятельно отслеживать и контролировать течение хронических заболеваний или вызывать медицинских работников, если возникает такая необходимость.

Более того, носимые устройства в будущем могут получить дополнительный функционал, что позволит появится новому классу специализированных медицинских устройств в дополнение к потребительским. Некоторые из них уже продемонстрировали свои возможности в сфере отслеживания развития и протекания таких заболеваний, как грипп.

В последнем отчете по этому вопросу также указывается, что в будущем носимые устройства смогут интегрироваться в экосистемы Интернета вещей (IoT) для расширения вариантов их использования. Безусловно, появление новых технологических разработок и материалов, гибких плат и компонентов также позволит ускорить этот процесс.

Источник(и)

Research and Markets

Обновление до Android 10 серьезно п...
'
Please share our article, every link counts!
> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2020 01 > Рынок фитнес-трекеров может достигнуть отметки 5 миллиардов долларов через 5 лет
Deirdre O Donnell, 2020-01-25 (Update: 2020-01-25)

 