Рынок фитнес-трекеров может достигнуть отметки 5 миллиардов долларов через 5 лет

Последний отчет касательно ситуации на рынке носимых фитнес-устройств показывает, что к 2025 году его стоимость может составить 5 миллиардов долларов. Не последнюю роль в этом сыграло увеличение числа приложений и функций, доступных для этих устройств. Прогнозируется, что однажды их можно будет использовать как полноценный инструмент для диагностики и предотвращения заболеваний.

Обзоры , Новости , ЦП , Графика , Статьи , Разделы , Прочее или частичное? 5G , аксессуары , AMD , Android , Apple , ARM , Audio , Bay Trail , бизнес , Cannon Lake , таблицы , Chinese Tech , Chromebook , Coffee Lake , Comet Lake , Console , трансформеры , Cryptocurrency , Cyberlaw , выгодно , компьютеры , Fail , Gadget , Galaxy Note , Galaxy S , Gamecheck , игры , Geforce , Google Nexus / Pixel , How To , Ice Lake , Internet of Things (IoT) , iOS , iPad Pro , iPhone , Kaby Lake , Lakefield , ноутбуки , Linux / Unix , MacBook , Mini PC , Monitor , MSI , OnePlus , планшетофоны , Project Athena , Renoir , Review Snippet , слухи , Ryzen (Zen) , Security , Smart Home , телефоны , умные часы , Software , хранение данных , планшеты , ThinkPad , Thunderbolt , Tiger Lake , сенсорный , Ultrabook , Virtual Reality (VR) / Augmented Reality (AR) , Wearable , Whiskey Lake , Windows , рабочие станции , XPS NSFW

Рынок фитнес-трекеров и умных часов уже сегодня наполнен множеством устройств. Тем не менее к 2025 году он может вырасти до целой индустрии с многомиллиардным оборотом. Такой потенциал обусловлен растущей популярностью данных устройств среди людей в возрасте, которым удобно использования их, чтобы самостоятельно отслеживать и контролировать течение хронических заболеваний или вызывать медицинских работников, если возникает такая необходимость.

Более того, носимые устройства в будущем могут получить дополнительный функционал, что позволит появится новому классу специализированных медицинских устройств в дополнение к потребительским. Некоторые из них уже продемонстрировали свои возможности в сфере отслеживания развития и протекания таких заболеваний, как грипп.

В последнем отчете по этому вопросу также указывается, что в будущем носимые устройства смогут интегрироваться в экосистемы Интернета вещей (IoT) для расширения вариантов их использования. Безусловно, появление новых технологических разработок и материалов, гибких плат и компонентов также позволит ускорить этот процесс.