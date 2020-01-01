Утечка информации о линейке процессоров Intel 10-го поколения Comet Lake-S: Core i9-10900K с 10 ядрами и 20 потоками в топе

Благодаря утечке, в Сеть попали слайды, на которых видны некоторые характеристики предстоящих Intel Comet Lake-S 10-го поколения. Возглавляет список флагманский процессор Core i9-10900K, у которого 10 ядер / 20 потоков, кэш-память на 20 МБ и разгонная частота до 5.3 ГГц, достигаемая благодаря технологии Thermal Velocity Boost и требованию к теплоотводу в 125 Вт. Все модели поддерживают гиперпоточность, имеют графику UHD 730 и новые функции чипсета Intel 400-й серии.

Intel уже почти нечего противопоставить линейке AMD Ryzen 3-го поколения в сегменте высокопроизводительных настольных ПК 2019 года. Но у компании еще есть шанс восстановить утраченные позиции в новом 2020 году. Мы уже давно знаем, что Intel работает над 10-м поколением процессоров, которые вскоре будут запущены. Ресурс Informatica Cero получил доступ к слайдам, которые содержат множество деталей устройств из будущей линейки Comet Lake-S.

10-е поколения Intel начинается с Core i3-10100 и заканчивается Core i9-10900K. В то время как все версии Core i3 и Core i5 нижнего уровня не имеют «K» вариантов, Core i5-10600, Core i7-10700 и Core i9-10900 выпускаются как в классических, так и в K-версиях. Core i9 теперь имеет 10 ядер и 20 потоков, а Core i7-10700 - это 8-ядерный процессор, который, по сути, соответствует Core i9-9900K. В отличие от Core i7-9700K предыдущего поколения, новые Core i7 теперь поддерживают гиперпоточность.

Core i9-10900K представляет собой процессор с требованием к теплоотводу на уровне 125 Вт, 20 МБ кэш-памяти и базовой частотой 3.7 ГГц, а также разгонной частотой для одного ядра 5.2 ГГц и разгонной частотой для всех ядер 4.8 ГГц. Intel сообщает о повышении скорости Core i9-10900 и 10900K посредством использования уже известной функции Thermal Velocity Boost. Она впервые дебютировала с запуском Coffee Lake-H в 2018 году, позволяя увеличить частоту работы при благоприятствующих температурных условиях и соответствующем энергопотреблении. Благодаря Thermal Velocity Boost и возросшей до 125 Вт мощности у Core i9-10900K появилась возможность увеличить частоты работы (как в режиме одного, так и всех ядер) на 100 МГц.

А вот еще некоторые особенности новинок, также заслуживающие внимания:

40 линий PCIe Gen3 – 16 от процессора и 24 от PCH серии 400 (без поддержки PCIe Gen4)

Улучшенный разгон ядра и памяти

Поддержка Wi-Fi 6 Gig+

Технология Intel Rapid Storage 17.x для новых накопителей Optane H10

Гиперпоточность всех моделей

Технология Turbo Boost Max 3.0

Поддержка памяти DDR4-2933

Поддержка 2.5G Intel i225 LAN

Поддержка C10 и S01X в режиме Modern Standby.

Ресурс Wccftech сообщает, что новая линейка Comet Lake-S будет оснащена графическим процессором Intel UHD Graphics 730. Мы знаем не очень много об этой видеокарте, но, очевидно, она должна предложить определенные улучшения по сравнению с UHD Graphics 630.

Точные сроки выхода Comet Lake-S пока не известны, но если ориентироваться на предыдущие запуски, то можно ожидать, что эти процессоры появятся примерно в третьем квартале нового года. Конечно, не стоит забывать, что речь, все-таки, идет об утечке информации, поэтому советуем сохранить долю скепсиса вплоть до официального анонса. К тому же, если вы обладатель процессора 9-го поколения, то немедленное обновление до 10-го вам вряд ли потребуется прямо сейчас.

Comet Lake-S все так же будут производиться по 14-нм техпроцессу, в то время как AMD намерена улучшить свои и без того очень успешные 7-нм процессоры, запустив Ryzen 4-го поколения. Еще неизвестно, насколько конкурентоспособными будут предложения Intel в основном сегменте настольных ПК. Ценообразование, без сомнения, станет решающим фактором в их конкуренции.