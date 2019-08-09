И смех, и грех: Samsung объяснила причину отказа от 3,5-мм разъема на телефонах Galaxy Note 10

Samsung убрала 3,5-мм аудио разъём для наушников из смартфонов Galaxy Note 10, впервые в линейке Galaxy Note. Компания рассказала о причинах этого решения, но они едва ли звучат вразумительно.

Один мудрый человек однажды сказал: либо ты умираешь героем, либо живёшь до тех пор, пока не становишься негодяем. Или что-то вроде того. Вторая часть этого высказывания стала актуальной для Samsung после того, как компания впервые упразднила 3,5-миллиметровый аудио разъём на устройствах линейки Galaxy Note. Компания рассказала о причинах такого решения, но они, как этого и следовало ожидать, явно притянуты за уши.

Итак, Samsung утверждает, что на телефонах Note 10 нет разъёма для наушников, поскольку необходимо было освободить место для аккумулятора. Сколько же ёмкости в итоге добавили? Колоссальные 100 мАч. Очевидно, что если бы компания оставила аудио разъём, то Note 10+ получил бы аккумулятор на 4200 мАч вместо 4300 мАч, а Note 10 обошёлся бы батареей ёмкостью 3400 мАч.

Это особенно забавно, если учесть тот факт, что Samsung использует другой формат для оценки объёма своих батарей, отличный от отраслевого стандарта. Это означает, что на самом деле Note 10+ и Note 10 как раз-таки и поставляются с аккумуляторами ёмкостью 4200 мАч и 3400 мАч соответственно.

Даже игнорируя этот факт, сложно будет найти кого-то, кто обменял бы разъём для наушников на дополнительные 100 мАч. Никто не жаловался на автономность Note 9 и S10+, значит, пользователям достаточно и 4000 мАч. Но даже если это не так, лишние 100 мАч ничего не изменят.

Samsung также утверждает, что аудио разъём был удален для улучшения тактильной системы. Увы, не подлежащее проверке заявление. Однако всем известно, что флагманы LG обладают лучшими тактильными системами из всех Android-устройств, при этом имея в корпусе разъём для наушников.

На данный момент можно с уверенностью сказать, что упразднение «лишнего» разъёма связано с необходимостью продавать больше аксессуаров, подражая Apple (политику которой некогда высмеивала реклама Samsung; теперь же это видео удалено с официального YouTube-канала). И если после этого Samsung скажет, что это был «потребительский выбор», у нас не останется другого выхода, кроме как выразить категорическое несогласие с политикой компании.