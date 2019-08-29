Galaxy S11 с множеством нововведений уже на подходе

Вы спокойно можете пропустить посредственные камеры серии Note 10, по крайней мере, судя по данным из новой утечки Ice Universe. У Samsung, по-видимому, есть кое-что особенное, запланированное для серии Galaxy S11, и оно будет анонсировано в течении ближайших шести месяцев. Возможно, это то, что мир смартфонов ещё никогда не видел.

Пусть настоящие возможности Galaxy Note 10 и Note 10+ ещё не проверены до конца, колесо слухов уже вращается вокруг Galaxy S11. Информацию, как всегда, предоставил инсайдер Ice Universe, который написал в Твиттере, что Galaxy S11 уже находится на стадии исследований и разработки. Многие поклонники бренда надеются, что на этот раз в смартфоне будет установлена панель с частотой 120 Гц или даже аудио разъём, столь редко встречающийся в современных флагманах.

Также Ice Universe сообщил, что в будущем флагмане будут представлены две технологии, ранее не встречавшиеся ни на одном смартфоне. Первая – преемник набора M9, т.е. материалов, использованных при изготовлении новейшей OLED-панели Note 10, которая также будет представлена в серии Apple iPhone 11. Точное название, M10, мало что даёт, поскольку о самой технологии ничего не известно, как и о том, какие преимущества она может принести по сравнению с M9.

Кроме того, @UniverseIce подчеркивает, что Samsung в серии Galaxy S11 планирует представить значительное обновление камер, которого так не хватало в последние годы в сериях Galaxy S и Galaxy Note. Ice Universe утверждает, что южнокорейская компания оснастит устройство чем-то, что мы «никогда раньше не видели». Уточняется, что сюрпризом станет не 48-МП сенсор, но что-то куда значительнее, о чём Samsung ещё предстоит официально объявить. Примерная дата анонса – первый квартал 2020-го.