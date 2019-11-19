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Fujifilm подшучивает над 108-МП камерой Xiaomi Mi Note 10 Pro

«Размер имеет значение» – бросает Fujifilm в адрес Xiaomi. (Источник: Fujifilm)
«Размер имеет значение» – бросает Fujifilm в адрес Xiaomi. (Источник: Fujifilm)
Размер имеет значение, по крайней мере, по мнению команды Fujifilm. В то время пока Xiaomi рекламирует свою 108-МП камеру из Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro, также известном как Mi CC9 Pro в некоторых регионах, Fujifilm пытается подшутить над китайской компанией, приглашая её в клуб 100 миллионов пикселей.
Alex Alderson | 19/11/2019
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108-мегапиксельная камера, которую Xiaomi включила в Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro, стала довольно популярной в мире технологий. И если Mi Note 10 Pro – это Mi CC9 Pro, то Mi Note 10 и Mi CC9 – это разные устройства. У последнего отсутствует сенсор на 108 МП, а вместо него стоит датчик на 48 МП.

Датчик Samsung ISOCELL Bright HMX на 108 MП в первоначальных обзорах был оценён положительно: DxOMark присудил Mi CC9 Pro 121 балл. Fujifilm, тем не менее, не разделяет это мнение. Сенсор ISOCELL Bright HMX может обладать большим количеством пикселей, чем любая другая камера смартфона, но он остается таким же маленьким. Неудивительно, что с точки зрения компании Fujifilm размер сенсора влияет на качество изображения не меньше, чем его разрешение.

Fujifilm тоже имеет в ассортименте датчик более чем на 100 МП с соответствующим названием – GFX 100. Хотя разрешение и GFX 100, и ISCOCELL Bright HMX составляет более 100 МП, первый датчик значительно больше, чем второй. Надо отметить, что Fujifilm поприветствовала Xiaomi и Samsung через Weibo в клубе 100 миллионов пикселей весьма ироничным способом.

Ниже вы можете увидеть фотографию, которую сотрудники Fujifilm разместили в китайской социальной сети. На первый взгляд всё может выглядеть довольно скромно. Однако на увеличенной версии чётко видно маленький прямоугольник в нижнем левом углу объектива GFX 100, который, по-видимому, и демонстрирует размер ISCOCELL Bright HMX. Возможно, эта публикация не несёт двойной подтекст, но стиль ответов Fujifilm, на комментарии к ней, заставляет думать, что компания иронизирует над последними инновациями Samsung и Xiaomi.

(Источник: Peta Pixel)

Источник(и)

Weibo

Peta Pixel

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Alex Alderson, 2019-11-19 (Update: 2019-11-19)

 