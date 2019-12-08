Notebookcheck

Вот, что нам известно о предстоящем Redmi K30 перед его запуском

Redmi K30 будет официально представлен 10 декабря. (Источник: Xiaomi)
Redmi K30 будет официально представлен 10 декабря. (Источник: Xiaomi)
Redmi K30 будет запущен уже 10 декабря, поэтому последняя неделя перед анонсом была особенно богата на утечки, касающиеся данного устройства. Вот список характеристик, которые мы знаем, а также те, которые не знаем, о Redmi K30 – предстоящем убийце флагманов от Xiaomi.
Ricci Rox | 08/12/2019
5G Android ARM Chinese Tech телефоны

Xiaomi выпустит Redmi K30 10 декабря в Китае. K30 является преемником весьма успешного Redmi K20, вышедшего ранее в этом году. Поэтому компания, безусловно, стремиться достичь того же уровня коммерческого успеха, который установил предшественник нового устройства. За прошедшую неделю произошли многочисленные утечки на ряду с официальной рекламой от компании, поэтому о новинке известно уже практически все.

Вот краткий список того, что мы знаем о Redmi K30:

  • 6.67-дюймовый дисплей
  • Двойная селфи-камера (датчик на 20 МП и датчик глубины), вмонтированная в экран, как у Samsung Galaxy S10 Plus
  • Гибридный слот для SIM, т.е. нет отдельного слота для MicroSD
  • Основная камера имеет четыре сенсора: Sony MPX 646 на 64 МП, сверхширокоугольный датчик, макро сенсор и датчик глубины; телеобъектива нет
  • Аккумулятор имеет емкость 4500 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 30 Вт
  • Есть 4G и 5G варианты. Модель с 5G, скорее всего, будет оснащена Snapdragon 765G, в то время как модель 4G получит Snapdragon 730G
  • Сканер отпечатков пальцев в смартфоне установят сбоку

Очевидно, что на данный момент Redmi K30 не может похвастаться ничем особенным. Единственный пункт, вызывающий сомнения – это дисплей смартфона, поскольку пока что не ясно будет ли он иметь ЖК-матрицу или AMOLED. Мы все же надеемся, что выбор будет сделан в пользу последнего варианта. В любом случае ждать осталось недолго: запуск произойдет уже через два дня.

Источник(и)

GSMArena (2) (3) (4)

Ещё по теме

Xiaomi Mi Watch получили свое первое серьезное обновление. (Источник: Xiaomi)
Клон Apple Watch от Xiaomi теперь может взаимодействовать с iOS 06/12/2019
Redmi K30 выйдет 10 декабря. (Источник: Xiaomi)
Мнение | Redmi K30 едва ли станет хорошим продолжением отличной линейки смартфонов 02/12/2019
Redmi Note 8 Pro, не перепутайте с Mi Note 10 Pro. (Источник: Gizmochina)
Кажется, Android 10 дошёл и до Xiaomi Redmi Note 8 Pro 30/11/2019
Значок зарядки MIUI 11 напоминает символ СС. (Источник: скриншот)
В скором времени Xiaomi, возможно, изменит значок быстрой зарядки на MIUI 11 25/11/2019
«Размер имеет значение» – бросает Fujifilm в адрес Xiaomi. (Источник: Fujifilm)
Fujifilm подшучивает над 108-МП камерой Xiaomi Mi Note 10 Pro 19/11/2019
'
Please share our article, every link counts!
> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2019 12 > Вот, что нам известно о предстоящем Redmi K30 перед его запуском
Ricci Rox, 2019-12- 8 (Update: 2019-12- 8)

 