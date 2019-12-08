Вот, что нам известно о предстоящем Redmi K30 перед его запуском

Redmi K30 будет запущен уже 10 декабря, поэтому последняя неделя перед анонсом была особенно богата на утечки, касающиеся данного устройства. Вот список характеристик, которые мы знаем, а также те, которые не знаем, о Redmi K30 – предстоящем убийце флагманов от Xiaomi.

Xiaomi выпустит Redmi K30 10 декабря в Китае. K30 является преемником весьма успешного Redmi K20, вышедшего ранее в этом году. Поэтому компания, безусловно, стремиться достичь того же уровня коммерческого успеха, который установил предшественник нового устройства. За прошедшую неделю произошли многочисленные утечки на ряду с официальной рекламой от компании, поэтому о новинке известно уже практически все.

Вот краткий список того, что мы знаем о Redmi K30:

6.67-дюймовый дисплей

Двойная селфи-камера (датчик на 20 МП и датчик глубины), вмонтированная в экран, как у Samsung Galaxy S10 Plus

Гибридный слот для SIM, т.е. нет отдельного слота для MicroSD

Основная камера имеет четыре сенсора: Sony MPX 646 на 64 МП, сверхширокоугольный датчик, макро сенсор и датчик глубины; телеобъектива нет

Аккумулятор имеет емкость 4500 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 30 Вт

Есть 4G и 5G варианты. Модель с 5G, скорее всего, будет оснащена Snapdragon 765G, в то время как модель 4G получит Snapdragon 730G

Сканер отпечатков пальцев в смартфоне установят сбоку

Очевидно, что на данный момент Redmi K30 не может похвастаться ничем особенным. Единственный пункт, вызывающий сомнения – это дисплей смартфона, поскольку пока что не ясно будет ли он иметь ЖК-матрицу или AMOLED. Мы все же надеемся, что выбор будет сделан в пользу последнего варианта. В любом случае ждать осталось недолго: запуск произойдет уже через два дня.