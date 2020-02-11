Xiaomi вновь рассылает обновление до Android 10 для Mi 9T и Redmi K20 после неудачи с изначальным релизом

Xiaomi выпустила обновление до Android 10 с MIUI 11 для Mi 9T и Redmi K20. Номер китайской прошивки при этом был V11.0.2.0.QFJCNXM, в то время как глобальные версии прошивок MIUI 11, получили Android 10 со сборкой V11.0.4.0. Тем не менее, быстро выявилось, что глобальная и европейская прошивки содержат достаточно большое количество ошибок, причем подавляющее большинство пользователей жаловалось на сильный расход заряда батареи.

Через некоторое время Xiaomi отозвала прошивку V11.0.4.0 - как утверждали пользователи, обновление стало недоступным для скачивания. Теперь же, судя по всему, Android 10 снова доступен для загрузки, причем все еще в форме сборки V11.0.4.0. На данный момент не совсем понятно, получат ли исправленную версию те смартфоны, которые все же успели обновиться до проблемной V11.0.4.0. Скорее всего, если вы один из "счастливчиков", успевших обновиться, то придется откатываться на более раннюю версию MIUI 11 и снова обновляться до исправленной версии.