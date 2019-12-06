На Geekbench появился возможный кандидат на роль Samsung Galaxy A 2020 года

Считается, что смартфон Galaxy A11 будет выпущен в следующем году. На Geekbench 4 появилось устройство с номером модели, принадлежащим Galaxy A11. Новая утечка указывает на 2 ГБ ОЗУ, довольно устаревший Snapdragon и Android 10.

Galaxy A11 в настоящее время считается одной из серий смартфонов Samsung, которая будет выпущена в следующем году. Недавняя утечка показала, что одна из моделей данной линейки имеет номер SM-A115F. Устройство с таким же идентификатором недавно появилось на Geekbench 4. Однако поклонники бренда, скорее всего, разочаруются производительностью устройства и, что еще более важно, соотношением цены и качества.

Если новые характеристики SM-A115F окажутся правдивыми (а результатов на бенчмарке не меньше пяти, хотя это могут быть повторные проверки одного и того же устройства), то у Galaxy A11 будет всего 2 ГБ ОЗУ. Кроме того, «материнская карта», т.е. сердце смартфона, обозначено кодом "msm8953", который скрывает под собой ни что иное, как Snapdragon 625.

Этот процессор работает на частоте 1.8 ГГц, что вряд ли впечатлит в 2020 году. Действительно, его лучший результат на данный момент: 771 балл в одноядерных тестах и 3923 – в многоядерных на Geekbench 4. С другой стороны, характеристики SM-A115F также указывают на ОС Android 10, что означает наличие One UI 2.0 на этом смартфоне при запуске.