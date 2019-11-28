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Oppo Reno 3 Pro 5G станет опасным соперником для Samsung Galaxy A90 5G

Reno3 Pro 5G претендует на место лидера в среднем сегменте благодаря наличию поддержки 5G. (Источник: Oppo)
Reno3 Pro 5G претендует на место лидера в среднем сегменте благодаря наличию поддержки 5G. (Источник: Oppo)
Вице-президент Oppo по глобальному маркетингу Брайан Шен опубликовал в Твиттере официальный анонс грядущего телефона Reno3 Pro 5G. По словам Шена, устройство имеет толщину 7.7 мм, что делает его самым тонким смартфоном среднего класса, поддерживающим 5G; Reno3 Pro 5G планируется к выпуску в следующем месяце.
Sanjiv Sathiah | 28/11/2019
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Брайан Шен (Brian Shen), вице-президент Oppo по глобальному маркетингу, выложил в Твиттере первую официальную информацию о предстоящем смартфоне Reno3 Pro 5G. К сожалению, постер показал нам устройство не полностью: левый верхний угол обрезан, следовательно, можно предположить, что именно там и будет расположена селфи-камера, врезанная в экран. Шен утверждает, что к моменту выхода на рынок в декабре, смартфон толщиной 7.7 мм, окажется самым тонким мобильным устройством в среднем сегменте, поддерживающим два режима связи (5G + 4G).

Шен также сообщил, что у Reno3 Pro будет стеклянный корпус. А вот остальные характеристики устройства мы можем подчерпнуть разве что из слухов. Например, есть предположение, что смартфон получит 6.5-дюймовый AMOLED-дисплей с соотношением сторон 20:9 и частотой обновления 90 Гц. Если это правда, то он станет очень серьезным конкурентом для Samsung Galaxy A90 5G. Предполагается, что смартфон будет работать на пока ещё не представленном официально процессоре Snapdragon 735, изготовленном по 7-нм техпроцессу и поддерживающим 5G-подключение.

Reno3 Pro 5G также оснащён сенсором Sony IMX686 на 60 МП, фронтальной камерой на 32 МП и аккумулятором на 4 500 мАч с быстрой зарядкой VOOC 4.0 мощностью 30 Вт. Всё это говорит о том, что при запуске Reno3 Pro 5G станет грозой всех смартфонов среднего класса. Если не брать во внимание Snapdragon 735, то почти все остальные характеристики из слухов рисуют вполне конкурентоспособный флагман, особенно, если вопреки всему он всё-таки получит процессор Snapdragon 855 или 855 Plus.

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Sanjiv Sathiah, 2019-11-28 (Update: 2019-11-28)

 