OPPO Band, OPPO Band Fashion и OPPO Band EVA: конкуренты Xiaomi с AMOLED дисплеями и доступной ценой

OPPO входит на рынок носимых устройств с фитнес-трекерами OPPO Band, OPPO Band Fashion и OPPO Band EVA. Самым дешевым из тройки является OPPO Band - всего $28, продажи уже стартовали. Все три новинки станут прямыми конкурентами текущих Xiaomi Mi Band 4 и Redmi Band.

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Компания OPPO анонсировала три новых фитнес-трекера: OPPO Band, OPPO Band Fashion и OPPO Band EVA. OPPO Band, который уже доступен для покупки, стоит $28. В то же время, OPPO Band Fashion, продажи которого стартуют 9 июля, получил ценник в $35, а OPPO Band EVA должен появится позже по цене в $42. Линейка OPPO Band входит в сегмент рынка, который насыщен конкуренцией, а главными представителями его являются Xiaomi Mi Band 4 и Redmi Band.

Чтобы новинки не боялись конкуренции, OPPO оснастила их 1.1-дюймовыми AMOLED дисплеями (126x294 пикселя) с 100% охватом DCI-P3. Умные браслеты также получили прочие характерные для класса функции и возможности: датчик SpO2 (насыщенность крови кислородом), 12 спортивных режимов, влагозащита 5 ATM, датчик сердцебиения и отображение уведомлений со смартфона. Пользователю доступны 160 различных скинов часов, а автономность (батарея 100 мАч) заявлена на уровне 14 дней от одного заряда. Полная зарядка занимает 1.5 часа через контактную группу на корпусе (не через USB).

Более дорогой OPPO Band Fashion посоревнуется с Xiaomi Mi Band 4 на домашнем китайском рынке, так как тоже содержит модуль NFC. Помимо наличия и отсутствия NFC, браслеты OPPO отличаются расцветками: OPPO Band EVA, например, представляет собой вариант OPPO Band Fashion с дизайном в стиле аниме Neon Genesis Evangelion. Представленные цены и сроки появления в продаже актуальны для китайского рынка, в то время как появление международных версий браслетов OPPO Band пока под вопросом.