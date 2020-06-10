Панели Visionox с поддисплейной камерой первыми попадут на рынок

Производитель дисплеев Visionox анонсировал панель с технологией InV See, которая содержит "невидимую" фронтальную камеру (ее не видно, пока она не используется). Сообщается, что новые дисплеи уже готовы к массовому производству, а значит совсем скоро мы можем увидеть смартфоны с полноценными дисплеями без вырезов и выступов.

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Компания Visionox утверждает, что может серьезно повлиять на состояние технологий в смартфонах уже в ближайшее время. Сообщается, что новая продукция компании под названием InV See, представляет собой дисплей, отдельные пиксели которого могут становиться прозрачными. Таким образом компания формально анонсировала появление технологии, которую все мы ждем уже довольно давно - поддисплейной камеры.

Если такие дисплеи появятся на рынке, то они могут очень быстро вытеснить существующие варианты с вырезами и отверстиями под камеру. В случае Visionox InV See, используются специально разработанные новые материалы, которые и позволяют добиться управляемой прозрачности.

Производитель сообщает, что для разработки новой технологии использовалась комбинация органических и неорганических слоев дисплея. По факту, для достижения желаемого эффекта могут использоваться все слои InV See дисплея, включая базовый металлический.

Специалистам Visionox пришлось разрабатывать с нуля и всю логику управления (контроллеры, цепи и т.д.) для нового дисплея, что делает его поистине уникальным. Сообщается также, что для работы дисплея придется дорабатывать и ПО самого смартфона. Производитель сообщает, что он уже сотрудничает с некоторыми брендами для имплементации соответствующих алгоритмов и элементов интерфейса.

Несмотря на такую щедрость в деталях, в Visionox не сообщили, когда новые InV See дисплеи появятся на рынке. Остается лишь догадываться, кто из производителей смартфонов первым подхватит новый зарождающийся тренд "невидимых" камер и понесет его в массы.