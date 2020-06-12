Xiaomi анонсировала роутер Redmi AX5 с поддержкой Wi-Fi 6 за $32

Компания Xiaomi анонсировала недорогой Wi-Fi 6 роутер Redmi AX5. Стоимость новинки составит всего $32, но по предварительному заказу модель пока-что доступна только за $55.99. Xiaomi Redmi AX5 получил чипсет от Qualcomm и способен обеспечивать скорость соединения вплоть до 1775 Мбит/с.

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Redmi AX5 - это первый роутер с поддержкой Wi-Fi 6 от буджетного суббренда Xiaomi. В Китае стоимость новинки составляет всего $32 - за эти деньги аппарат способен обеспечить скорость беспроводного соединения вплоть до 1775 Мбит/с. Согласно рекламным материалам Xiaomi, их детище на 52% быстрее аналогов с поддержкой Wi-Fi 5.

Основой начинки Redmi AX5 стал четырехъядерный чипсет Qualcomm с отдельным блоком NPU. Помимо него на плате присутствует 256 МБ оперативной памяти и встроенная флеш-память на 128 МБ; все это поможет обеспечить одновременное подключение до 128 беспроводных устройств одновременно. Помимо всего прочего, несколько таких роутеров можно объединить в Mesh-сеть, что поможет увеличить зону действия беспроводной сети.

Пока что на международном рынке Xiaomi Redmi AX5 доступен только от неофициальных продавцов, вроде магазина Giztop. Цена у таких поставщиков пока что стартует с отметки в $55.99, что все еще очень дешево, как для роутера с Wi-Fi 6. Поставки в магазины ожидаются уже в июне.