Xiaomi анонсировала роутер Redmi AX5 с поддержкой Wi-Fi 6 за $32
Redmi AX5 - это первый роутер с поддержкой Wi-Fi 6 от буджетного суббренда Xiaomi. В Китае стоимость новинки составляет всего $32 - за эти деньги аппарат способен обеспечить скорость беспроводного соединения вплоть до 1775 Мбит/с. Согласно рекламным материалам Xiaomi, их детище на 52% быстрее аналогов с поддержкой Wi-Fi 5.
Основой начинки Redmi AX5 стал четырехъядерный чипсет Qualcomm с отдельным блоком NPU. Помимо него на плате присутствует 256 МБ оперативной памяти и встроенная флеш-память на 128 МБ; все это поможет обеспечить одновременное подключение до 128 беспроводных устройств одновременно. Помимо всего прочего, несколько таких роутеров можно объединить в Mesh-сеть, что поможет увеличить зону действия беспроводной сети.
Пока что на международном рынке Xiaomi Redmi AX5 доступен только от неофициальных продавцов, вроде магазина Giztop. Цена у таких поставщиков пока что стартует с отметки в $55.99, что все еще очень дешево, как для роутера с Wi-Fi 6. Поставки в магазины ожидаются уже в июне.