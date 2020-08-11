Xiaomi Mi 10 Ultra представлен официально: 120-Гц OLED дисплей, улучшенная камера и ценник от $760

Xiaomi официально представила улучшенную версию флагмана - Mi 10 Ultra. Новинка обладает рядом серьезных достоинств в сравнении с Mi 10 Pro, среди которых дисплей, камера и быстрая зарядка. Несмотря на премиальные характеристики, Xiaomi в своей манере назначила довольно приемлемый ценник менее $800.

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Компания Xiaomi наконец представила ожидаемый улучшенный флагманский смартфон Mi 10 Ultra, правда пока только для Китая. Mi 10 Ultra теперь является старшим представителем флагманской линейки и занимает место над Mi 10 Pro. Кроме того, смартфон выпущен в честь десятилетия компании.

Mi 10 Ultra получил 6.67-дюймовый FHD+ дисплей OLED с частотой обновления 120 Гц — это уже лучше 90 Гц у Mi 10 Pro. В утечках утверждалось, что данная модель станет первой в мире подэкранной камерой, но они не оправдались, так как здесь круглое отверстие слева в верхней части дисплея, как у Mi 10 и Mi 10 Pro. Яркость дисплея достигает 800 нит, а частота опроса сенсорного экрана - 240 Гц.

Под капотом у смартфона чипсет Snapdragon 865, вплоть до 512 ГБ встроенной памяти UFS 3.1 и до 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5. Mi 10 Ultra получил улучшенную камеру, которая по характеристикам и качеству превосходит таковую у Mi 10 Pro. Вместо телеобъектива, здесь установлен перископический объектив с 5-кратным оптическим зумом и установлен дополнительный телеобъектив с 2-кратным зумом.

Основной является 48-МП камера - кажется, в Xiaomi решили отказаться от маркетинговых 108 МП. Несмотря на более низкое разрешение, сам фотосенсор здесь такой же большой (1/1.32 дюйма), как и у Mi 10 Pro, а потому пиксели у него больше. Также в состав модуля входит 20-МП камера со сверхширокоугольным объективом.

Другое важное улучшение связано с зарядкой: ее мощность возросла до 120 Вт с 50 ВТ, доступных у Mi 10 Pro. Самое интересное здесь то, что смартфон поставляется в комплекте с этой самой 120-Вт зарядкой. Мощность беспроводной зарядки составляет 50 Вт, но емкость батареи осталась неизменной - 4500 мАч.

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