Xiaomi Mi 10 Ultra представлен официально: 120-Гц OLED дисплей, улучшенная камера и ценник от $760
Компания Xiaomi наконец представила ожидаемый улучшенный флагманский смартфон Mi 10 Ultra, правда пока только для Китая. Mi 10 Ultra теперь является старшим представителем флагманской линейки и занимает место над Mi 10 Pro. Кроме того, смартфон выпущен в честь десятилетия компании.
Mi 10 Ultra получил 6.67-дюймовый FHD+ дисплей OLED с частотой обновления 120 Гц — это уже лучше 90 Гц у Mi 10 Pro. В утечках утверждалось, что данная модель станет первой в мире подэкранной камерой, но они не оправдались, так как здесь круглое отверстие слева в верхней части дисплея, как у Mi 10 и Mi 10 Pro. Яркость дисплея достигает 800 нит, а частота опроса сенсорного экрана - 240 Гц.
Под капотом у смартфона чипсет Snapdragon 865, вплоть до 512 ГБ встроенной памяти UFS 3.1 и до 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5. Mi 10 Ultra получил улучшенную камеру, которая по характеристикам и качеству превосходит таковую у Mi 10 Pro. Вместо телеобъектива, здесь установлен перископический объектив с 5-кратным оптическим зумом и установлен дополнительный телеобъектив с 2-кратным зумом.
Основной является 48-МП камера - кажется, в Xiaomi решили отказаться от маркетинговых 108 МП. Несмотря на более низкое разрешение, сам фотосенсор здесь такой же большой (1/1.32 дюйма), как и у Mi 10 Pro, а потому пиксели у него больше. Также в состав модуля входит 20-МП камера со сверхширокоугольным объективом.
Другое важное улучшение связано с зарядкой: ее мощность возросла до 120 Вт с 50 ВТ, доступных у Mi 10 Pro. Самое интересное здесь то, что смартфон поставляется в комплекте с этой самой 120-Вт зарядкой. Мощность беспроводной зарядки составляет 50 Вт, но емкость батареи осталась неизменной - 4500 мАч.
Цены
- 8/128 ГБ: CNY 5299 ($760)
- 8/256 ГБ: CNY 5599 ($805)
- 12/256 ГБ: CNY 5999 ($865)
- 16/512 ГБ: CNY 6999 ($1010)