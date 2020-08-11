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Xiaomi Mi 10 Ultra представлен официально: 120-Гц OLED дисплей, улучшенная камера и ценник от $760

Xiaomi Mi 10 Ultra (Изображение: Xiaomi)
Xiaomi Mi 10 Ultra (Изображение: Xiaomi)
Xiaomi официально представила улучшенную версию флагмана - Mi 10 Ultra. Новинка обладает рядом серьезных достоинств в сравнении с Mi 10 Pro, среди которых дисплей, камера и быстрая зарядка. Несмотря на премиальные характеристики, Xiaomi в своей манере назначила довольно приемлемый ценник менее $800.
Ricci Rox,
Android ARM Chinese Tech Launch телефоны

Компания Xiaomi наконец представила ожидаемый улучшенный флагманский смартфон Mi 10 Ultra, правда пока только для Китая. Mi 10 Ultra теперь является старшим представителем флагманской линейки и занимает место над Mi 10 Pro. Кроме того, смартфон выпущен в честь десятилетия компании.

Mi 10 Ultra получил 6.67-дюймовый FHD+ дисплей OLED с частотой обновления 120 Гц — это уже лучше 90 Гц у Mi 10 Pro. В утечках утверждалось, что данная модель станет первой в мире подэкранной камерой, но они не оправдались, так как здесь круглое отверстие слева в верхней части дисплея, как у Mi 10 и Mi 10 Pro. Яркость дисплея достигает 800 нит, а частота опроса сенсорного экрана - 240 Гц.

Под капотом у смартфона чипсет Snapdragon 865, вплоть до 512 ГБ встроенной памяти UFS 3.1 и до 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5. Mi 10 Ultra получил улучшенную камеру, которая по характеристикам и качеству превосходит таковую у Mi 10 Pro. Вместо телеобъектива, здесь установлен перископический объектив с 5-кратным оптическим зумом и установлен дополнительный телеобъектив с 2-кратным зумом.

Основной является 48-МП камера - кажется, в Xiaomi решили отказаться от маркетинговых 108 МП. Несмотря на более низкое разрешение, сам фотосенсор здесь такой же большой (1/1.32 дюйма), как и у Mi 10 Pro, а потому пиксели у него больше. Также в состав модуля входит 20-МП камера со сверхширокоугольным объективом. 

Другое важное улучшение связано с зарядкой: ее мощность возросла до 120 Вт с 50 ВТ, доступных у Mi 10 Pro. Самое интересное здесь то, что смартфон поставляется в комплекте с этой самой 120-Вт зарядкой. Мощность беспроводной зарядки составляет 50 Вт, но емкость батареи осталась неизменной - 4500 мАч.

Цены

  • 8/128 ГБ: CNY 5299 ($760)
  • 8/256 ГБ: CNY 5599 ($805)
  • 12/256 ГБ: CNY 5999 ($865)
  • 16/512 ГБ: CNY 6999 ($1010)

Источник(и)

Xiaomi

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Ricci Rox, 2020-08-11 (Update: 2020-08-11)
Ricci Rox
Editor of the original article: Ricci Rox - News Editor - @riccirox

 