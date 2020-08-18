Внутренности Mi 10 Ultra показали на видео

Xiaomi опубликовала видео с разборкой нового флагмана Mi 10 Ultra - внутри оказалось очень много меди. Модуль камеры впечатляет своими размерами, а батарея легко меняется благодаря специальным ухищрениям.

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Xiaomi Mi 10 Ultra продолжает зывоевывать внимание прессы и популярность среди пользователей, потому купить сейчас этот смартфон очень непросто. Видимо, Xiaomi показалось мало того, что в DxOMark поставили наилучший балл данной модели и потому компания опубликовала видео с разборкой смартфона, чтобы лишний раз продемонстрировать технологичность гаджета.

На видео Mi 10 Ultra разбирается полностью - даже компоненты модуля камеры были отделены друг от друга. Основной фотосенсор возвышается над остальными и явно превосходит их по размеру, а перископический объектив (IMX586) занимает почти половину ширины смартфона.

Демонстрируется на видео и 50-Вт беспроводная зарядка (катушка) и батарея на 4500 мАч. К счастью, инженеры Xiaomi предусмотрели специальные ушки у батареи, благодаря которым извлекается она довольно просто и быстро.