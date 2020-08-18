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Внутренности Mi 10 Ultra показали на видео

Xiaomi показала сложный внутренний мир Mi 10 Ultra на видео (Изображение: Xiaomi)
Xiaomi показала сложный внутренний мир Mi 10 Ultra на видео (Изображение: Xiaomi)
Xiaomi опубликовала видео с разборкой нового флагмана Mi 10 Ultra - внутри оказалось очень много меди. Модуль камеры впечатляет своими размерами, а батарея легко меняется благодаря специальным ухищрениям.
Alex Alderson,
Android Chinese Tech телефоны

Xiaomi Mi 10 Ultra продолжает зывоевывать внимание прессы и популярность среди пользователей, потому купить сейчас этот смартфон очень непросто. Видимо, Xiaomi показалось мало того, что в DxOMark поставили наилучший балл данной модели и потому компания опубликовала видео с разборкой смартфона, чтобы лишний раз продемонстрировать технологичность гаджета. 

На видео Mi 10 Ultra разбирается полностью - даже компоненты модуля камеры были отделены друг от друга. Основной фотосенсор возвышается над остальными и явно превосходит их по размеру, а перископический объектив (IMX586) занимает почти половину ширины смартфона.

Демонстрируется на видео и 50-Вт беспроводная зарядка (катушка) и батарея на 4500 мАч. К счастью, инженеры Xiaomi предусмотрели специальные ушки у батареи, благодаря которым извлекается она довольно просто и быстро.

Наконец, на видеоролике можно видеть, что внутри у Mi 10 Ultra очень много медных пластин, которые необходимы для улучшения теплоотвода и устранения троттлинга. Даже на тыльной стороне дисплея расположена медная пластина, что помогает рассеивать тепло через стекло экрана.

Источник(и)

Weibo на CREATOR STUDIO, GSMArena, Sparrows News

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Alex Alderson, 2020-08-18 (Update: 2020-08-18)
Alex Alderson
Editor of the original article: Alex Alderson - News Editor - @aldersonaj

 