Внутренности Mi 10 Ultra показали на видео
Xiaomi Mi 10 Ultra продолжает зывоевывать внимание прессы и популярность среди пользователей, потому купить сейчас этот смартфон очень непросто. Видимо, Xiaomi показалось мало того, что в DxOMark поставили наилучший балл данной модели и потому компания опубликовала видео с разборкой смартфона, чтобы лишний раз продемонстрировать технологичность гаджета.
На видео Mi 10 Ultra разбирается полностью - даже компоненты модуля камеры были отделены друг от друга. Основной фотосенсор возвышается над остальными и явно превосходит их по размеру, а перископический объектив (IMX586) занимает почти половину ширины смартфона.
Демонстрируется на видео и 50-Вт беспроводная зарядка (катушка) и батарея на 4500 мАч. К счастью, инженеры Xiaomi предусмотрели специальные ушки у батареи, благодаря которым извлекается она довольно просто и быстро.
Наконец, на видеоролике можно видеть, что внутри у Mi 10 Ultra очень много медных пластин, которые необходимы для улучшения теплоотвода и устранения троттлинга. Даже на тыльной стороне дисплея расположена медная пластина, что помогает рассеивать тепло через стекло экрана.