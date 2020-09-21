Два изгиба лучше, чем один: Xiaomi патентует гибкий смартфон-планшет Mi Z Fold
Новые патенты Xiaomi появляются в Сети чуть ли не чаще новых моделей данного производителя, но последний из них (опубликован ресурсом LetsGoDigital) доказывает, что компания все еще не потеряла интерес к сгибаемым устройствам. Как видно на изображениях из патента, на этот раз в Xiaomi решили сделать гибкий смартфон с очень большим экраном в раскрытом состоянии.
В LetsGoDigital устройство окрестили “Xiaomi Mi Z Fold” из-за того что конструкция его напоминает букву “Z” в сложенном состоянии. Однако, красиво и интересно аппарат смотрится только спереди, ведь толщина корпуса на приведенных изображениях просто монструозная.
Огромная толщина Xiaomi Mi Z Fold не единственная его проблема - как видно на изображениях, использовать основную камеру получится только в открытом состоянии. Можно предположить, что эту проблему на самом деле решили заранее и здесь установлена поддисплейная камера, но в любом случае официальные подробности о новинке мы узнаем не ранее 2021 года.