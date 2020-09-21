Два изгиба лучше, чем один: Xiaomi патентует гибкий смартфон-планшет Mi Z Fold

Очередной патент Xiaomi слили в Сеть, но на этот раз здесь есть на что посмотреть - китайский гигант собирается создать гибкий гибрид смартфона и планшета. Некоторые ресурсы уже дали имя новинке - Xiaomi Mi Z Fold - и если верить патенту, то дисплей у этого устройства будет сгибаться в двух местах. Вполне естественно, толщина такого смартфона в сложенном состоянии будет довольно большой.

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Новые патенты Xiaomi появляются в Сети чуть ли не чаще новых моделей данного производителя, но последний из них (опубликован ресурсом LetsGoDigital) доказывает, что компания все еще не потеряла интерес к сгибаемым устройствам. Как видно на изображениях из патента, на этот раз в Xiaomi решили сделать гибкий смартфон с очень большим экраном в раскрытом состоянии.

В LetsGoDigital устройство окрестили “Xiaomi Mi Z Fold” из-за того что конструкция его напоминает букву “Z” в сложенном состоянии. Однако, красиво и интересно аппарат смотрится только спереди, ведь толщина корпуса на приведенных изображениях просто монструозная.

Огромная толщина Xiaomi Mi Z Fold не единственная его проблема - как видно на изображениях, использовать основную камеру получится только в открытом состоянии. Можно предположить, что эту проблему на самом деле решили заранее и здесь установлена поддисплейная камера, но в любом случае официальные подробности о новинке мы узнаем не ранее 2021 года.