Xiaomi Mi Notebook 14 вышел из тени: процессоры Intel 10 поколения, видеокарта от Nvidia, ценник от $660

Характеристики грядущего Xiaomi Mi Notebook 14 понемногу начинают появляться в сети. Модель получит 4 конфигурации с различными процессорами Intel Core 10 поколения и дискретными видеокартами Nvidia. Ценник начинается с $662 за базовую версию Mi Notebook 14, которая должна официально выйти в продажу 11 июня в Индии.

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В Сеть попали некоторые характеристики грядущего ноутбука компании Xiaomi - Mi Notebook 14. Модель должна быть официально представлена в Индии 11 июня и получит современные процессоры Intel 10 поколения (i5 и i7). Точные характеристики и конфигурации Mi Notebook 14 пока не анонсированы, но судя по всему базовая версия получит i5, в то время как специальная версия Horizon Edition будет довольствоваться мощным Core i7.

Если говорить о видеокарте, то базовый Xiaomi Mi Notebook 14 получит Nvidia GeForce MX250, а специальна версия Horizon Edition сможет похвастаться Nvidia GeForce MX350. Вместительность накопителя составит 256 или 512 ГБ, а вот объем ОЗУ жестко зафиксирован на 8 ГБ для всех конфигураций. Автономность же станет достоинством модели, так как заявленное время работы, по слухам, составит 10 часов.

Диагональ дисплея новинки, как понятно из названия, составит 14 дюймов, а разрешение дисплея - FHD. Однако, Horizon Edition вновь будет отличаться - на этот раз более тонкими рамками дисплея (заявлено соотношение площади дисплея к корпусу 91%). Характеристики не крышесносные, но скорее всего новинка от Xiaomi будет пользоваться успехом после старта продаж в Индии 11 июня. Стоимость модели пока не разглашалась, но в утечках фигурирует цифра в ₹50000, что в более понятной валюте составляет $662; ценник топовой версии модели достигнет ₹72000 ($953).