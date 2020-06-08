Xiaomi Mi Notebook 14 вышел из тени: процессоры Intel 10 поколения, видеокарта от Nvidia, ценник от $660
В Сеть попали некоторые характеристики грядущего ноутбука компании Xiaomi - Mi Notebook 14. Модель должна быть официально представлена в Индии 11 июня и получит современные процессоры Intel 10 поколения (i5 и i7). Точные характеристики и конфигурации Mi Notebook 14 пока не анонсированы, но судя по всему базовая версия получит i5, в то время как специальная версия Horizon Edition будет довольствоваться мощным Core i7.
Если говорить о видеокарте, то базовый Xiaomi Mi Notebook 14 получит Nvidia GeForce MX250, а специальна версия Horizon Edition сможет похвастаться Nvidia GeForce MX350. Вместительность накопителя составит 256 или 512 ГБ, а вот объем ОЗУ жестко зафиксирован на 8 ГБ для всех конфигураций. Автономность же станет достоинством модели, так как заявленное время работы, по слухам, составит 10 часов.
Диагональ дисплея новинки, как понятно из названия, составит 14 дюймов, а разрешение дисплея - FHD. Однако, Horizon Edition вновь будет отличаться - на этот раз более тонкими рамками дисплея (заявлено соотношение площади дисплея к корпусу 91%). Характеристики не крышесносные, но скорее всего новинка от Xiaomi будет пользоваться успехом после старта продаж в Индии 11 июня. Стоимость модели пока не разглашалась, но в утечках фигурирует цифра в ₹50000, что в более понятной валюте составляет $662; ценник топовой версии модели достигнет ₹72000 ($953).
An Epic test. What could that be?— Mi India (@XiaomiIndia) June 7, 2020
We're pushing the limits as we #MakeEpicHappen.
Stay tuned to witness something you probably never have from a personal computer brand in India.
Global Debut on June 11. #MiNoteBook pic.twitter.com/AiuOLB94Z7