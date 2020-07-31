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Новости от Redmi: подтверждены характеристики Redmi K30 Ultra, первые умные часы бюджетного бренда выйдут в августе

Redmi K30 Ultra 5G может быть представлен уже 14 августа (Изображение: @StationChat/TENAA)
Redmi K30 Ultra 5G может быть представлен уже 14 августа (Изображение: @StationChat/TENAA)
В Сети появились изображения и характеристики Redmi K30 Ultra: чипсет MediaTek Dimensity 1000+ и 12 ГБ памяти. Порадует Redmi свои фанатов и другой новинкой - первыми умными часами, которые выйдут в августе и будут чуть проще Xiaomi Mi Watch в плане характеристик.
Daniel R Deakin, 🇺🇸
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Зарекомендовавший себя Twitter-аккаунт с утечками Digital Chat Station опубликовал пару интересных новостей о предстоящих релизах устройств бренда Redmi. Во-первых, фанатов бюджетных смартфонов порадовали новыми снимками Redmi K30 Ultra, которые появились в базе данных регистратора TENAA вместе с подробной таблицей характеристик. Судя по всему, будущий бюджетный флагман будет иметь 6.67-дюймовый AMOLED дисплей с частотой 120 Гц. Смартфон будет выпускаться в конфигурациях с 6, 8 и 12 ГБ оперативной памяти и накопителем вплоть до 512 ГБ. Аппарат также получил быструю 33-Вт зарядку, 64-МП основной фотосенсор и батарею емкостью 4500 мАч.

Но это еще не все - дополнительно в сообщении была опубликована информация и первых умных часах от Redmi. Ранее о Redmi Watch уже ходили слухи, но в итоге все закончилось выходом фитнес-трекера Redmi Band. Digital Chat Station пока не раскрывает никаких подробностей о будущем гаджете от Redmi, но ожидается, что новинка по характеристикам будет напоминать упрощенную версию Xiaomi Mi Watch. В принципе, все основания для урезания характеристик есть, так как на старте продаж Mi Watch стоили целых $186.

Напомним, у Xiaomi Mi Watch имеется AMOLED дисплей, процессор Snapdragon Wear 3100, 8 ГБ встроенной памяти и батарея на 590 мАч - собственно все эти характеристики и могут быть урезаны в модели от Redmi. Согласно предварительным данным, Redmi K30 Ultra и Redmi Watch будут представлены вместе, причем уже 14 августа - по крайней мере, об этом говорит снимок экрана с китайской торговой площадки JD.com. В любом случае, оба устройства сначала появятся на китайском рынке и только через некоторое время поступят на международный.

Предполагаемые характеристики Redmi K30 Ultra (Изображение: @StationChat)
Предполагаемые характеристики Redmi K30 Ultra (Изображение: @StationChat)
Предполагаемые характеристики Redmi K30 Ultra (Изображение: @StationChat)
Предполагаемые характеристики Redmi K30 Ultra (Изображение: @StationChat)

Источник(и)

@StationChat (1/2/3), XiaomiAdictos, Gizmochina

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Daniel R Deakin, 2020-07-31 (Update: 2020-07-31)
Daniel R Deakin
Editor of the original article: Daniel R Deakin - Managing Editor News

 