Посредственные результаты Intel Core i9-10900 на Cinebench R15 и Cinebench R20 не составят конкуренции для AMD Ryzen 9 3900X
Ресурс XFastest HK заявил, что протестировал Intel Core i9-10900 ES на Cinebench R15 и Cinebench R20, чтобы выяснить, на что способен этот 10-ядерный 20-поточный процессор Comet Lake для настольных ПК. Учитывая, что Intel в конечном итоге предстоит конкурентная борьба с процессорами серии Ryzen 4000 на базе Zen 3 от AMD результаты оказались чересчур низкими. Вы можете сами ознакомиться с показателями в приведенной ниже таблице, в которой инженерный образец Intel (ES) сопоставлен с протестированным в декабре 2019 года AMD Ryzen 9 3900X:
|Intel Core i9-10900 ES
|AMD Ryzen 9 3900X
|Cinebench R15 одноядерный тест
|182 баллов
|209 баллов
|Cinebench R15 многоядерный тест
|1670 баллов
|3049 баллов
|Cinebench R20 одноядерный тест
|441 баллов
|514 баллов
|Cinebench R20 многоядерный тест
|3714 баллов
|6910 баллов
|Ядра/потоки
|10/20
|12/24
|TDP
|65 Вт
|105 Вт
Если в одноядерных тестах результаты Intel почти достигают уровня AMD, то в многоядерных – разрыв просто огромен. Безусловно, нужно учитывать и влияние других переменных, например, компонентов системы, в конфигурации которой тестировался Intel Core i9-10900 ES, и, конечно, тот факт, что мы имеем дело с инженерным образцом. Его базовая тактовая частота составляет 2.50 ГГц, в то время как для окончательной версии 10-ядерного настольного процессора Comet Lake она увеличится до 2.80 ГГц (с разгонной частотой 4.60 ГГц для 10 ядер и 5.20 ГГц для одного ядра). Отличие по мощности тоже не стоит списывать со счетов: TDP у Ryzen 9 3900X составляет 105 Вт, тогда как для i9-10900 ES он ограничен 65 Вт.
В этом тестовом сравнении по всем критериям процессор AMD имеет преимущества перед инженерным образцом Intel, включая два дополнительных ядра, улучшающих многоядерную производительность; так что у Intel еще есть куда расти и что улучшать. Однако эти результаты намекают на то, что Intel Comet Lake являются, скорее, соперниками AMD Zen 2 Matisse, а настольные процессоры Ryzen 4000 – это уже совсем другой уровень.
Источник(и)
XFastest HK (на китайском)