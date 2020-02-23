Посредственные результаты Intel Core i9-10900 на Cinebench R15 и Cinebench R20 не составят конкуренции для AMD Ryzen 9 3900X

Если в одноядерных тестах результаты Intel почти достигают уровня AMD, то в многоядерных – разрыв просто огромен. Безусловно, нужно учитывать и влияние других переменных, например, компонентов системы, в конфигурации которой тестировался Intel Core i9-10900 ES, и, конечно, тот факт, что мы имеем дело с инженерным образцом. Его базовая тактовая частота составляет 2.50 ГГц, в то время как для окончательной версии 10-ядерного настольного процессора Comet Lake она увеличится до 2.80 ГГц (с разгонной частотой 4.60 ГГц для 10 ядер и 5.20 ГГц для одного ядра). Отличие по мощности тоже не стоит списывать со счетов: TDP у Ryzen 9 3900X составляет 105 Вт, тогда как для i9-10900 ES он ограничен 65 Вт.

В этом тестовом сравнении по всем критериям процессор AMD имеет преимущества перед инженерным образцом Intel, включая два дополнительных ядра, улучшающих многоядерную производительность; так что у Intel еще есть куда расти и что улучшать. Однако эти результаты намекают на то, что Intel Comet Lake являются, скорее, соперниками AMD Zen 2 Matisse, а настольные процессоры Ryzen 4000 – это уже совсем другой уровень.