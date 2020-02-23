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Посредственные результаты Intel Core i9-10900 на Cinebench R15 и Cinebench R20 не составят конкуренции для AMD Ryzen 9 3900X

У Intel Core i9-10900 ES многоядерный показатель оказался не на высоте. (Источник: OC3D)
У Intel Core i9-10900 ES многоядерный показатель оказался не на высоте. (Источник: OC3D)
В Сети появились результаты предполагаемого процессора Comet Lake, Intel Core i9-10900, на Cinebench R15 и Cinebench R20. Инженерный образец (далее ES) не впечатлил своей многоядерной производительностью, которая едва ли готова конкурировать с показателями AMD Ryzen 9 3900X. Однако конечный потребительский вариант чипа Intel наверняка будет обладать более высокой производительностью.
Daniel R Deakin | 23/02/2020
Comet Lake таблицы компьютеры Zen Ryzen (Zen)

Ресурс XFastest HK заявил, что протестировал Intel Core i9-10900 ES на Cinebench R15 и Cinebench R20, чтобы выяснить, на что способен этот 10-ядерный 20-поточный процессор Comet Lake для настольных ПК. Учитывая, что Intel в конечном итоге предстоит конкурентная борьба с процессорами серии Ryzen 4000 на базе Zen 3 от AMD результаты оказались чересчур низкими. Вы можете сами ознакомиться с показателями в приведенной ниже таблице, в которой инженерный образец Intel (ES) сопоставлен с протестированным в декабре 2019 года AMD Ryzen 9 3900X:

Intel Core i9-10900 ES AMD Ryzen 9 3900X
Cinebench R15 одноядерный тест 182 баллов 209 баллов
Cinebench R15 многоядерный тест 1670 баллов 3049 баллов
Cinebench R20 одноядерный тест 441 баллов 514 баллов
Cinebench R20 многоядерный тест 3714 баллов 6910 баллов
Ядра/потоки 10/20 12/24
TDP 65 Вт 105 Вт

Если в одноядерных тестах результаты Intel почти достигают уровня AMD, то в многоядерных – разрыв просто огромен. Безусловно, нужно учитывать и влияние других переменных, например, компонентов системы, в конфигурации которой тестировался Intel Core i9-10900 ES, и, конечно, тот факт, что мы имеем дело с инженерным образцом. Его базовая тактовая частота составляет 2.50 ГГц, в то время как для окончательной версии 10-ядерного настольного процессора Comet Lake она увеличится до 2.80 ГГц (с разгонной частотой 4.60 ГГц для 10 ядер и 5.20 ГГц для одного ядра). Отличие по мощности тоже не стоит списывать со счетов: TDP у Ryzen 9 3900X составляет 105 Вт, тогда как для i9-10900 ES он ограничен 65 Вт.

В этом тестовом сравнении по всем критериям процессор AMD имеет преимущества перед инженерным образцом Intel, включая два дополнительных ядра, улучшающих многоядерную производительность; так что у Intel еще есть куда расти и что улучшать. Однако эти результаты намекают на то, что Intel Comet Lake являются, скорее, соперниками AMD Zen 2 Matisse, а настольные процессоры Ryzen 4000 – это уже совсем другой уровень.

Источник(и)

@momomo_us

Wccftech

XFastest HK (на китайском)

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Daniel R Deakin, 2020-02-23 (Update: 2020-02-23)

 