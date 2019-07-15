Facebook рискует получить самый большой штраф от ФТК за всю историю: 5 миллиардов долларов США

Впечатляющий штраф в размере 5 миллиардов долларов, который может быть выписан Facebook по решению министерства юстиции США – это всего 9% дохода, полученного компанией в 2018 году. Однако мнению некоторых сенаторов и членов Конгресса, этого всё равно недостаточно.

Ещё в марте 2018 года началось расследование в отношении политической консалтинговой компании Cambridge Analytica и того, как она использовала личные данные 87 миллионов пользователей Facebook, которые даже не подозревали об этом. Таким образом, Facebook и Cambridge Analytica нарушили соглашение 2011 года, где постановляется, что социальная сеть обязана уведомлять своих пользователей, когда их личные данные предоставляются третьим лицам. Теперь Facebook должен заплатить за это рекордно большой (по крайней мере, для Федеральной торговой комиссии США) штраф.

Если министерство юстиции одобрит это, то ФТК США наложит самый большой штраф за всю историю Facebook – не менее 5 миллиардов долларов. Какой бы впечатляющей не была эта сумма – она составляет всего 9% доходов Facebook за весь прошлый год. Некоторые сенаторы и члены Конгресса считают, что финансовых наказаний на сумму 5 миллиардов долларов недостаточно для того, чтобы гарантировать, что Facebook сможет защитить приватность информации своих пользователей.

За год, прошедший с начала расследования, Cambridge Analytica прекратила свою деятельность, а Facebook внёс несколько изменений в процедуру предоставления доступа к обработке персональных данных пользователей третьим сторонам. Однако многие считают, что этого недостаточно и защита контента по-прежнему не осуществляется должным образом, поэтому многие пользователи Facebook в последнее время переключились на другие социальные сети.

Вы все ещё используете Facebook? Если – да, то довольны ли вы тем, как осуществляется обработка ваших личных данных? И если бы вам пришлось переключиться на другую социальную сеть прямо сейчас, то какую бы вы выбрали и почему?