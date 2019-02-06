Успеть за 10 минут, или как удалить уже отправленное сообщение в Facebook

Каждый хоть раз да мечтал о функции отмены отправки личного сообщения, когда по ошибке путал чаты или просто писал что-то на эмоциях. Facebook подарила такую возможность своим пользователям, однако время действия «волшебства» ограничено.

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Данная функция тестировалась ещё в прошлом году, когда некоторые отправленные сообщения Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg) исчезли без следа. Как говорится, у основателя особые права. Но теперь и обычным смертным будут доступны необычные трюки.

Дело в том, что мы довольно часто сталкиваемся с проблемой ошибочно отправленных сообщений – либо не тому адресату, либо то, что не следовало говорить. Теперь эта проблема будет решена с помощью функции «10 минут»: в течении этого времени вы сможете удалить отправленное кому-либо сообщение, а у получателя вместо текста появится уведомление о том, что послание было удалено. Да, не бесследно, конечно, но всегда можно отмахнуться, что мол, просто не туда отправил, вот и удалил. А что в реальности было – никто не узнает.

Правда, функция не спасёт, если у ваш собеседник быстро читает сообщения – коль уж прочёл, то и удалять смысла нет, даже если 10 минут ещё не истекли. Функция доступна при двойном нажатии на сообщение и выборе пункта Remove for Everyone («Удалить для всех») в личных и общих чатах. Правда, новая возможность может быть доступна не сразу, так что внимательно следите за обновлениями для своего приложения Facebook Messenger.

Напомним, что ранее функция «10 минут» была доступна лишь для жителей Польши, Колумбии, Боливии и Литвы.