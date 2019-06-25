Генеральный директор Xiaomi намекнул, что не стоит ожидать Mi Max 4 в этом году
Генеральный директор Xiaomi Лей Цзюнь (Lei Jun) опубликовал пост в социальной сети, где подробно описал релизы основных продуктов компании за этот год. Туда вошли флагман Mi 9, его SE-вариант и инновационный слайдер Mi Mix 3. В эту когорту также попал бренд Redmi с его новыми устройствами (Note 7 и его вариации; Redmi 7, 7A, K20 и K20 Pro), а также недавно анонсированный новый бренд Xiaomi – CC.
Похоже, на этом и заканчиваются новинки от Xiaomi вплоть до конца текущего года. Несмотря на то, что у компании ещё много других линеек, начатых в предыдущие годы, кажется, они так и не получат своё продолжение в 2019-м. Сообщение генерального директора упраздняет возможность появления новых Mi Max или Mi Note. Это противоречит ранней утечке, в которой утверждалось, что Mi Max 4 и 4 Pro с диагональю, как у Huawei Mate 20 X – 7 дюймов и более, уже находятся в разработке.
С другой стороны, такое резкое изменение ассортимента имеет свои причины. В мире, где даже 6-дюймовые устройства уже кажутся великоватыми, а форм-факторы стремятся к более компактному виду, фаблеты, такие как Mi Max 3, становятся всё менее востребованными. Кроме того, линейка «Note», в любом случае, прекрасно представлена суббрендом Redmi.
Наконец, сообщение генерального директора приобретает смысл в свете других заявлений (касательно планов по привлечению более богатой группы потребителей к продукции Xiaomi), сделанных руководителями этой компании.