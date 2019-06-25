Генеральный директор Xiaomi намекнул, что не стоит ожидать Mi Max 4 в этом году

Судя по слухам, Xiaomi Mi Max 4, а также его Pro-вариант уже должны были готовиться к выпуску. Тем не менее, Лэй Цзюнь, главный исполнительный директор компании (CEO), опроверг эту информацию на Weibo. Похоже, что выпуск любых устройств из этой линейки, так же, как Mi Note, отменены, по крайней мере, до конца 2019 года.

Генеральный директор Xiaomi Лей Цзюнь (Lei Jun) опубликовал пост в социальной сети, где подробно описал релизы основных продуктов компании за этот год. Туда вошли флагман Mi 9, его SE-вариант и инновационный слайдер Mi Mix 3. В эту когорту также попал бренд Redmi с его новыми устройствами (Note 7 и его вариации; Redmi 7, 7A, K20 и K20 Pro), а также недавно анонсированный новый бренд Xiaomi – CC.

Похоже, на этом и заканчиваются новинки от Xiaomi вплоть до конца текущего года. Несмотря на то, что у компании ещё много других линеек, начатых в предыдущие годы, кажется, они так и не получат своё продолжение в 2019-м. Сообщение генерального директора упраздняет возможность появления новых Mi Max или Mi Note. Это противоречит ранней утечке, в которой утверждалось, что Mi Max 4 и 4 Pro с диагональю, как у Huawei Mate 20 X – 7 дюймов и более, уже находятся в разработке.

С другой стороны, такое резкое изменение ассортимента имеет свои причины. В мире, где даже 6-дюймовые устройства уже кажутся великоватыми, а форм-факторы стремятся к более компактному виду, фаблеты, такие как Mi Max 3, становятся всё менее востребованными. Кроме того, линейка «Note», в любом случае, прекрасно представлена суббрендом Redmi.

Наконец, сообщение генерального директора приобретает смысл в свете других заявлений (касательно планов по привлечению более богатой группы потребителей к продукции Xiaomi), сделанных руководителями этой компании.

