Хотите узнать больше о Mate 30 Pro в преддверии завтрашнего мероприятия?

В преддверии завтрашнего запуска Huawei обнародовала информацию, касающуюся аппаратных средств устройств серии Mate 30. Демонстрационный стенд Huawei также раскрывает некоторые функций грядущих флагманов и различия между Mate 30 и Mate 30 Pro. Читайте дальше, чтобы узнать, что Huawei планирует рассказать завтра в Мюнхене.

Серия Mate 30 уже на подходе, а новая информация в основном подтверждает ранние утечки касательно особенностей будущих флагманов Huawei. Изображения ниже взяты с ресурсов Slashleaks и ITHome, которые, по-видимому, опубликовали одну и ту же фотографию демонстрационного стенда серии Mate 30, пусть и на китайском языке. Однако вам не нужно уметь читать по-китайски, чтобы почерпнуть ключевую информацию, можно лишь обратить внимание на некитайские символы.

Как и ожидалось, серия Mate 30 будет поставляться с однокристальной системой компании Huawei Kirin 990, которая дополнена нейронным процессором на архитектуре Da Vinci. Также известны следующие характеристики:

Два 40-МП сенсора, способных фотографировать в ночное время с разрешением UHD и записывать замедленное видео на 7680 к/с

Телефотообъектив на 8 МП

ToF камера – 3D "Deep Sense"

40-Вт проводная зарядки

Беспроводная зарядка мощностью 27 Вт

Поддержка «воздушных жестов»

Демонстрационный стенд также подтверждает, что Mate 30 Pro будет иметь аккумулятор ёмкостью 4500 мАч, а Mate 30 – 4200 мАч. Кроме того, только Mate 30 Pro получит ночной режим, разрешение UHD и возможность записи видео с замедленной со скоростью 7680 кадров в секунду. Наконец, на стенде написано, что беспроводное зарядное устройство мощностью 27 Вт будет продаваться отдельно. Правда, не ясно, войдёт ли в комплект проводное зарядное устройство на 40 Вт, но мы подозреваем, что его не будет, так же, как и в случае с P30 Pro.

Huawei выпустила несколько видеороликов, подтверждающих всё вышеперечисленное, в том числе один, имеющий отношение к очередному нововведению серии Mate 30. Ранее ходили слухи о том, что кнопку регулировки громкости принесут в жертву, заменив её чувствительным к давлению сенсором – это как раз то, что нам предстоит завтра узнать. Вы можете ознакомиться с рекламными роликами, опубликованными Huawei ещё вчера, по ссылкам на сайт Weibo ниже.

Ресурс Slashleaks также выложил фото рекламного буклета серии Mate 30, где подтверждается несколько предположений, связанных с будущими флагманами Huawei. Во-первых, Mate 30 Pro будет в четырёх расцветках, как показано ниже. Во-вторых, единственная аппаратная кнопка будет предназначаться для включения питания: Huawei отказалась от качельки регулировки громкости. Наконец, панель OLED будет иметь кривизну 88 градусов, сравнимую с экраном Vivo NEX 3.

Таким образом, основные аппаратные и программные инновации, представленные в серии Mate 30, были раскрыты компанией накануне презентации. По сути, завтрашнее мероприятие просто сопоставит все кусочки вместе, чтобы сложить из них завершенный портрет новинки.