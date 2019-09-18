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Официальные рендеры OnePlus 7T демонстрируют круглую платформу тройной камеры

Официальный рендер OnePlus 7T, показывающий дизайн тройной камеры. (Источник: OnePlus)
Официальный рендер OnePlus 7T, показывающий дизайн тройной камеры. (Источник: OnePlus)
Производитель продемонстрировал официальные изображения предстоящего 7T, его градиентную матовую заднюю панель и тройную камеру на круглой платформе. Хотя на рендере показана только задняя часть телефона, дизайнерские эскизы указывают на то, что спереди OnePlus 7T будет иметь всё тот же каплевидный вырез.
Vaidyanathan Subramaniam | 18/09/2019
Android OnePlus телефоны

OnePlus готов объявить о выходе 7T и 7T Pro уже в этом месяце. Компания внедрила несколько изменений в дизайн этих устройств. Несмотря на то, что производители постоянно выпускают рендеры своих грядущих продуктов, OnePlus, похоже, делает это впервые.

У будущего 7T сзади будет круглый модуль, на котором разместятся три камеры. На самом деле многие пророчили такой дизайн, а теперь OnePlus официально подтвердила его. Генеральный директор OnePlus Пит Лау (Pete Lau) сказал, что круглая платформа позволяет симметрично разместить камеры и выгодно контрастирует с привычной для такого форм-фактора прямой линией камер. Эскизы показывают, что вырез вверху экрана OnePlus 7 будет сохранён. Лау также сказал, что новый смартфон будет иметь гладкую матовую поверхность с "блестящим металлическим сиянием".

Хотя это и не официальные данные, но вспомним, какие же характеристики OnePlus 7T фигурировали в недавних утечках: Snapdragon 855+, 8 ГБ оперативной памяти, 90 Гц FHD+ AMOLED-дисплей, 48-МП сенсор и аккумулятор на 3800 мАч.

OnePlus 7T Pro, с другой стороны, похоже, мало чем будет отличаться от 7T, за исключением разрешения дисплея (QHD+), выдвижной селфи-камеры, 3-кратного зума и аккумулятора ёмкостью 4085 мАч. Ожидается, что 7T Pro сохранит дизайн, присущий актуальному OnePlus 7 Pro. Больше о последних предложениях OnePlus мы узнаем 26 сентября, так что следите за нашими обновлениями.

Дизайнерские эскизы OnePlus 7T. (Источник: OnePlus)
Дизайнерские эскизы OnePlus 7T. (Источник: OnePlus)
Официальный рендер OnePlus 7T. (Источник: OnePlus)
Официальный рендер OnePlus 7T. (Источник: OnePlus)

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Vaidyanathan Subramaniam, 2019-09-18 (Update: 2019-09-18)

 