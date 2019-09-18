Официальные рендеры OnePlus 7T демонстрируют круглую платформу тройной камеры
OnePlus готов объявить о выходе 7T и 7T Pro уже в этом месяце. Компания внедрила несколько изменений в дизайн этих устройств. Несмотря на то, что производители постоянно выпускают рендеры своих грядущих продуктов, OnePlus, похоже, делает это впервые.
У будущего 7T сзади будет круглый модуль, на котором разместятся три камеры. На самом деле многие пророчили такой дизайн, а теперь OnePlus официально подтвердила его. Генеральный директор OnePlus Пит Лау (Pete Lau) сказал, что круглая платформа позволяет симметрично разместить камеры и выгодно контрастирует с привычной для такого форм-фактора прямой линией камер. Эскизы показывают, что вырез вверху экрана OnePlus 7 будет сохранён. Лау также сказал, что новый смартфон будет иметь гладкую матовую поверхность с "блестящим металлическим сиянием".
Хотя это и не официальные данные, но вспомним, какие же характеристики OnePlus 7T фигурировали в недавних утечках: Snapdragon 855+, 8 ГБ оперативной памяти, 90 Гц FHD+ AMOLED-дисплей, 48-МП сенсор и аккумулятор на 3800 мАч.
OnePlus 7T Pro, с другой стороны, похоже, мало чем будет отличаться от 7T, за исключением разрешения дисплея (QHD+), выдвижной селфи-камеры, 3-кратного зума и аккумулятора ёмкостью 4085 мАч. Ожидается, что 7T Pro сохранит дизайн, присущий актуальному OnePlus 7 Pro. Больше о последних предложениях OnePlus мы узнаем 26 сентября, так что следите за нашими обновлениями.