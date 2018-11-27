Стоимость накопителей продолжает снижаться

За последние годы на рынке технологий наметилась положительная для покупателей тенденция по снижению цен на твердотельные (SSD), жесткие (HDD) и ленточные накопители. Хотя снижением цен на технологии массового потребления никого не удивишь, в этом году цена некоторых запоминающих устройств дошла до отметки 10 центов за гигабайт.

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Не смотря на то, что оперативная память типа DDR4 по-прежнему в цене, SSD в этом году побили рекорд стоимости в самом приятном смысле этого слова. Сейчас без проблем можно найти твердотельный накопитель на 2 ТБ по цене чуть более $200.

Столь резкое снижение цен стало неожиданностью даже для аналитиков рынка, которые пару лет назад не были уверены, что такое вообще будет возможно. Теперь же они предсказывают дальнейшее уменьшение ценников на флеш-память вплоть до 8 центов за гигабайт уже к следующему году. А если учесть, что Samsung запустила производство массовых SSD на памяти QLC NAND, то перспективы становятся еще более заманчивыми для потенциальных покупателей.

Что же касается жестких дисков, то их стоимость также снижается, однако не так быстро, как хотелось бы. Благодаря анализу цен на накопители с 2014 года по сегодняшний день, аналитики высказали следующие предположения. Цены на SSD будут снижаться примерно на 30% в год, в то время как для HDD уменьшение ценника будет происходить вдвое медленнее - всего на примерно 15% в год. Однако и ленточные накопители не отстают от своих конкурентов - их ценники уменьшаться на 23%, учитывая их изначально наименьшую стоимость.