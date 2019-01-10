Дождались: карта памяти объёмом 1ТБ от Lexar уже в продаже
Данное событие в чём-то даже знаменательное: около 15 лет назад компания Lexar выпустила карту памяти на 1 ГБ, а теперь стала первым в мире коммерческим производителем терабайтных карт. Впрочем, это неудивительно, ведь технологии стремительно развиваются, а закон Мура гласит: количество транзисторов, размещаемых на кристалле интегральной схемы, удваивается каждые 24 месяца (по другим данным – каждые 18 месяцев). Следовательно, и объем накопителей также должен расти.
Терабайтные карты памяти были анонсированы компанией SanDisk в 2016 году, однако до коммерческого производства дело так и дошло. А в Lexar решили, что не гоже пропадать добру, и выпустили свою Professional 633x SDXC UHS-I на 1 ТБ. Такой объем позволит больше не беспокоиться о количестве свободного пространства и спокойно хранить тысячи фотографий, сотни часов видео и аудио на устройстве.
Стоить упомянуть, что скорость чтения составляет 95 МБ/с, а записи — 70 МБ/с (и не ниже 30 МБ/с в соответствии со стандартами U3 и V30). Новинка обойдётся в $500 (цена, ожидаемо, вдвое больше «младшей» версии на 512 ГБ), однако по предзаказу её можно будет приобрести на $100 дешевле.