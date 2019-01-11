На CES 2019 засветился первый чехол-аккумулятор с настоящей беспроводной зарядкой

Если ваш смартфон поддерживает беспроводную зарядку, то эта новость точно вас обрадует: был создан необычный чехол для мобильных устройств, позволяющий подзаряжать аккумулятор. При чём сам чехол совершенно необязательно класть на станцию питания.

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Как и ожидалось, на выставке Consumer Electronic Show 2019 не обошлось без приятных сюрпризов, среди которых был и чехол, обеспечивающий зарядку аккумулятора смартфона. Новинка была разработана компаниями Spigen (занимающейся производством аксессуаров для мобильных устройств) и Ossia (с её технологиями беспроводной зарядки).

Как утверждает глава Spigen ДаЙанг Ким (DaeYoung Kim), данный чехол позволит заряжать смартфон без физического контакта с источником питания. Таким образом, встроенный в новинку аккумулятор может заряжаться, находясь в нескольких метрах от передатчика или даже вне зоны его видимости. При этом можно активно перемещать устройство, что нисколько не повлияет на процесс зарядки.

Что же касается технической стороны вопроса, то на официальном сайте компании Ossia, указано, что технология COTA на данный момент обеспечивает мощность в 10 Вт для заряжаемого устройства. Что ж, неплохой старт, особенно если учесть, что смартфоны будущего, вероятнее всего, будут лишены любых разъемов или кнопок.

Естественно, компании Spigen ещё предстоит долгий путь кастомизации чехлов для различных моделей устройств, поэтому в продаже новинка появится не ранее следующего года.