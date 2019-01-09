Компания Toshiba интегрировала контроллер PCIe Gen3 x4 в микросхему памяти объемом 1 ТБ

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Накопители серии BG4 позиционируются производителем как более быстрые, нежели их предшественники BG3. Приводятся такие цифры как: увеличенная на 70% скорость последовательной записи, на 90% большая производительность операций произвольного доступа, а также прирост автономности работы в режиме чтения на 20% и на 7% в режиме записи. И хотя более конкретных цифр нет, известно, что накопитель с интерфейсом PCIe Gen3 x4 может показать скорость последовательного чтения до 2250 МБ/с и производительность на операциях случайного чтения до 380 000 IOPS.

Кроме того, известно, что в модельном ряду BG4 будут доступны конфигурации 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1024 ГБ с поддержкой NVMe 1.3. Твердотельные накопители на 1ТБ смогут похвастаться интеграцией 96-слойной флеш-памяти и контроллера в одном корпусе. Видимо из-за этого толщина самых емких (на 1ТБ) устройств в линейке будет больше, чем у всех остальных конфигураций (1,3 мм). Габариты устройств составят 16 x 20 мм, если говорить о модулях типоразмера M.2-1620 и 22 х 30 мм для модулей M.2-2230.

В данный момент устройства новой серии тестируются компаниями-партнёрами TMC, которые в будущем будут использовать твердотельные накопители BG4 в качестве комплектующих для компактных высокопроизводительных ноутбуков, загрузочных серверов и т.п. Также будут доступны разновидности с полным шифрованием (TCG Opal 2.01). В продажу новинки попадут не ранее второго квартала текущего года.