Xiaomi Redmi Note 7: всё станет известно уже завтра

Анонс Xiaomi Redmi Note 7 запланирован на 10 января, однако ролик с демонстрацией смартфона самим главой компании Лэй Цзюнем (Lei Jun) всплыл в Интернете уже сегодня.

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Возможно, это продуманная стратегия, либо банальная утечка информации, одно ясно точно: лучшей рекламы грядущему Redmi Note 7 не придумаешь. Ведь, пока есть интерес к новинке, то и о продажах переживать не стоит. Поговаривают, что Redmi Note 7 получит 6.3-дюймовый экран, процессор Snapdragon 660 или Snapdragon 675, 6 ГБ ОЗУ и 48-мегапиксельную камеру с оптическим зумом.

В чем можно быть уверенным наверняка, так это в дизайне устройства, как раз-таки засветившемся в том самом видео с главой Xiaomi Лэй Цзюнем (Lei Jun).