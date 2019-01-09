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Xiaomi Redmi Note 7: всё станет известно уже завтра

Генеральный директор компании Xiaomi лично представил первый смартфон суббренда Redmi
Генеральный директор компании Xiaomi лично представил первый смартфон суббренда Redmi
Анонс Xiaomi Redmi Note 7 запланирован на 10 января, однако ролик с демонстрацией смартфона самим главой компании Лэй Цзюнем (Lei Jun) всплыл в Интернете уже сегодня.
by Alina Bakhvalova, 09.01.2019

Возможно, это продуманная стратегия, либо банальная утечка информации, одно ясно точно: лучшей рекламы грядущему Redmi Note 7 не придумаешь. Ведь, пока есть интерес к новинке, то и о продажах переживать не стоит. Поговаривают, что Redmi Note 7 получит 6.3-дюймовый экран, процессор Snapdragon 660 или Snapdragon 675, 6 ГБ ОЗУ и 48-мегапиксельную камеру с оптическим зумом.

В чем можно быть уверенным наверняка, так это в дизайне устройства, как раз-таки засветившемся в том самом видео с главой Xiaomi Лэй Цзюнем (Lei Jun).

Небольшой каплевидный вырез вверху, тонкие рамки вокруг экрана, двойная камера, сканер отпечатка на задней стороне, три цветовых исполнения смартфона и удивительная ударопрочность – вот пока и всё, что известно о Redmi Note 7. Или это всё-такие Redmi Х? Название подходящее, так как это, как-никак, первый телефон нового суббренда Xiaomi.

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Alina Bakhvalova, 2019-01- 9 (Update: 2019-01- 9)

 