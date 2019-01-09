Xiaomi Redmi Note 7: всё станет известно уже завтра
Возможно, это продуманная стратегия, либо банальная утечка информации, одно ясно точно: лучшей рекламы грядущему Redmi Note 7 не придумаешь. Ведь, пока есть интерес к новинке, то и о продажах переживать не стоит. Поговаривают, что Redmi Note 7 получит 6.3-дюймовый экран, процессор Snapdragon 660 или Snapdragon 675, 6 ГБ ОЗУ и 48-мегапиксельную камеру с оптическим зумом.
В чем можно быть уверенным наверняка, так это в дизайне устройства, как раз-таки засветившемся в том самом видео с главой Xiaomi Лэй Цзюнем (Lei Jun).
Небольшой каплевидный вырез вверху, тонкие рамки вокруг экрана, двойная камера, сканер отпечатка на задней стороне, три цветовых исполнения смартфона и удивительная ударопрочность – вот пока и всё, что известно о Redmi Note 7. Или это всё-такие Redmi Х? Название подходящее, так как это, как-никак, первый телефон нового суббренда Xiaomi.