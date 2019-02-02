Новинки от Xiaomi: что уже известно о Black Shark 2, Mi Max 4, Mi 9 и Redmi X

На фото видно, что блок основной камеры стал больше, ведь Mi 9 получит на один модуль больше, чем было у Mi 8. Кроме того, стоит отметить зеркальную заднюю поверхность устройства (очевидно, что у флагмана она должна быть стеклянной). Официальный анонс Mi 9 ожидается 24 февраля, а прогнозируемая цена – $436. Однако это будет не первый анонс устройств от Xiaomi за этот месяц. 15 февраля планируется выход в свет ещё одной новинки – Redmi X.

Всё, что пока что известно о новом флагмане Redmi – это наличие диктилоскопического сканера, вмонтированного в экран устройства. Руководство Xiaomi уже давненько намекало на то, что и у суббренда Redmi должен, рано или поздно, появится свой флагман и, очевидно, время пришло! Ведь подэкранный сканер отпечатка пальца куда попало не ставят. Обычно, рядом с этой характеристикой, как правило, в списке числятся и следующие: процессор Snapdragon 855, дисплей с диагональю больше 6 дюймов, тройная основная камера, ёмкостный аккумулятор и т.п. Тогда картинка выглядит вполне слажено и логично.

Однако и это не всё, что есть в рукаве у китайского гиганта: как выяснилось из фрагмента переписки главы Xiaomi, Лей Цзюня (Lei Jun), прототип Black Shark 2 уже готов и, очевидно, выглядит просто потрясающе. В принципе, так и должно быть с игровым смартфоном, в отличии от тайны переписки, фрагменты которой уже во второй раз «всплывают» в Weibo. Возможно, это происходит не случайно?

Тем не менее, новый Black Shark получит больше настроек, чем было у предшественника. Среди них – расширенные возможности персонализации, к которым, видимо, относится та же настраиваемая светодиодная подсветка и т.д. Если прототип готов, то, можно предположить, что в течении ближайших пары месяцев мы можем ожидать анонс самого устройства.

Ну и наконец, наиболее хронологически отдалённая от нас линейка Mi Max 4 появится, вероятнее всего, не раньше второго квартала этого года, а вот характеристики устройств, входящих в неё, всплывают в Сети чуть ли не каждый день и одни лучше других: тут вам и батарея на 6500 мАч, и тройная камера, и много чего другого. Очередная утечка из Weibo предлагает следующие комплектующие для Mi Max 4: экран на 7,2 дюйма, стекло Gorilla Glass 5 – на передней и задней панели, процессор Snapdragon 660, основная камера на 48 МП и аккумулятор на 5800 мАч. Всё это будет работать под чётким руководством Android 9.0 Pie и MIUI 11.

Mi Max 4, согласно утечке, будет представлен в следующих конфигурациях: 4 ГБ/64 ГБ, 6 ГБ/64 ГБ и 6 ГБ/128 ГБ. Кроме того, планируется выпуск Mi Max 4 Pro с процессором Snapdragon 675 и такими вариантами памяти: 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной флеш-памяти, 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ накопителя. Что же касается цены, Mi Max 4 в базовой комплектации получит ценник $240, в средней – $270, а в топовой – $300. Версия Mi Max 4 Pro, соответственно, будет дороже.